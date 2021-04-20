تتبيلة الفراخ المشويه الايطالية الاصليه خطيره ورائعة بخلطة سرية مثل اكبر شيفات العالم

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه ، تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات التي يتم تقديمها في أي وقت لأنها مفضلة الكثيرون ويبحث الكثير عن تتبيلة الفراخ المشوية لتحضيرها في البيت لكي تكون صحية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه يتم تحضير التتبيلة بشكل سهل وسريع وبمكونات بسيطة مكونات التتبيلة:- ملعقة ملح أبيض كبيرة.

ربع ملعقة كبيرة ورق لورا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة كبيرة جوز الطيب مبشورة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

2 طماطم متوسطة الحجم مبشورة.

2 فلفل رومي أخضر مقطع.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة روز ماري.

رش قرفة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

بهارات دجاج.

2 فرخة مقطعة ثمان قطع. طريقة التحضير:- في وعاء نضع قطع الدجاج ونغسلها جيدًا بالماء والملح والخل للتخلص من رائحة الفراخ.

في وعاء كبير نضع الفراخ ونضيف عليه مكونات التتبيله ونقلبها حتى تتشرب من التتبيلة.

نضع الفراخ في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتى يسخن.

نضع الفراخ في صينية أخرى ونضيف لها قليل من الماء الفاتر ونلف عليها ورق زبدة، ثم نضع عليها ورق ألومنيوم ونغلقها بإحكام.

نترك الفراخ في الفرن لمدة ساعة حتى تستوي.

تسخين قطعة من الفحم على النار ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى يقل حجمها وتصبح وكأنها أحمر ملتهب.

نخرج الفراخ من الفرن ونضيف عليها قطعة الفحم وقطرة زيت على الفحم ونغطي صينية الفراخ مباشرة لمدة 7-10 دقائق.

يتم تقديم الفراخ ساخنة مع المقبلات بالطحينة والسلطة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية عمل تتبيله الفراخ المشويه في المنزل، ويمكنك الآن تجربتها والاستمتاع بطعم الفراخ الرائع. مكونات التتبيلة:-طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه ، تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات التي يتم تقديمها في أي وقت لأنها مفضلة الكثيرون ويبحث الكثير عن تتبيلة الفراخ المشوية لتحضيرها في البيت لكي تكون صحية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشويه يتم تحضير التتبيلة بشكل سهل وسريع وبمكونات بسيطة مكونات التتبيلة:- ملعقة ملح أبيض كبيرة.

ربع ملعقة كبيرة ورق لورا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة كبيرة جوز الطيب مبشورة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

2 طماطم متوسطة الحجم مبشورة.

2 فلفل رومي أخضر مقطع.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة روز ماري.

رش قرفة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

بهارات دجاج.

2 فرخة مقطعة ثمان قطع. طريقة التحضير:- في وعاء نضع قطع الدجاج ونغسلها جيدًا بالماء والملح والخل للتخلص من رائحة الفراخ.

في وعاء كبير نضع الفراخ ونضيف عليه مكونات التتبيله ونقلبها حتى تتشرب من التتبيلة.

نضع الفراخ في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتى يسخن.

نضع الفراخ في صينية أخرى ونضيف لها قليل من الماء الفاتر ونلف عليها ورق زبدة، ثم نضع عليها ورق ألومنيوم ونغلقها بإحكام.

نترك الفراخ في الفرن لمدة ساعة حتى تستوي.

تسخين قطعة من الفحم على النار ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى يقل حجمها وتصبح وكأنها أحمر ملتهب.

نخرج الفراخ من الفرن ونضيف عليها قطعة الفحم وقطرة زيت على الفحم ونغطي صينية الفراخ مباشرة لمدة 7-10 دقائق.

يتم تقديم الفراخ ساخنة مع المقبلات بالطحينة والسلطة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية عمل تتبيله الفراخ المشويه في المنزل، ويمكنك الآن تجربتها والاستمتاع بطعم الفراخ الرائع. مكونات التتبيلة:-طريقة التحضير:-

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