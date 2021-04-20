معمول التمر السعودى الاصلى الفاخر هش ودايب وناعم وطعم وريحة روعه مثل الجاهز تماما

طريقة عمل معمول التمر السعودى ، يعد معمول التمر السعودى من أشهر أنواع الحلوى الشرقية، وهي من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويشتهر اعداد المعمول السعودي في الأعياد، وتختلف طريقة تحضيره على حسب المكان والبلد، كما يمكن شرائه من المحلات التجارية، ولكنه من الوصفات سهلة وسريعة التحضير في المنزل، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالتمر. طريقة عمل معمول التمر السعودى:- طريقة عمل معمول التمر السعودى:- المقادير :- كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الجاف.

400 جرام من السمنة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقتين من الزبدة.

رشة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

القليل من المحلب.

مياه دافئة للعجن.

مقادير حشوة المعمول:-

معجون التمر.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة تحضير معمول التمر السعودى:- في البداية نحضر نصف كوب من الماء ونضيف له الخميرة الجافة ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نتركهم جانبًا حتى تتفاعل الخميرة.

نحضر وعاء كبير وعميق وننخل به الدقيق، ثم نقوم بإضافة اللبن الجاف والسكر والملح والمحلب ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء آخر ونضعه على نار متوسطة ونضع به الزبدة ونتركها حتى تذوب تمامًا، ثم نضيف إليها القرفة ونتركها حوالي دقيقة واحدة ثم نزيل الوعاء عن النار ونتركه ليبرد.

ثم نضيف خليط الزبدة والقرقة إلى وعاء الدقيق ونخلط جيدًا حتى يختلط الدقيق بالزبدة بشكل تام.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والماء إلى الدقيق مع الاستمرار في العجن، بالإضافة إلى وضع المياه في شيئاً فشيء حتى تتشكل لدينا عجينة لينة ولكن متماسكة.

نغطي عجينة المعمول باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تختمر.

باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تختمر. ثم نبدأ في فرد العجينة وتقسيمها إلى عدد من الكرات بنفس الحجم.

ثم نضع معجون التمر والسمسم المحمص والهيل في وعاء ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نقوم بحشو الكرات بهذه الحشوة ونضعها في صينية فرن.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة، ونتركه حوالي ثلث ساعة حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة تحضير معمول التمر السعودى:- الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودى ، يعد معمول التمر السعودى من أشهر أنواع الحلوى الشرقية، وهي من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويشتهر اعداد المعمول السعودي في الأعياد، وتختلف طريقة تحضيره على حسب المكان والبلد، كما يمكن شرائه من المحلات التجارية، ولكنه من الوصفات سهلة وسريعة التحضير في المنزل، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالتمر. طريقة عمل معمول التمر السعودى:- طريقة عمل معمول التمر السعودى:- المقادير :- كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الجاف.

400 جرام من السمنة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقتين من الزبدة.

رشة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

القليل من المحلب.

مياه دافئة للعجن.

مقادير حشوة المعمول:-

معجون التمر.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة تحضير معمول التمر السعودى:- في البداية نحضر نصف كوب من الماء ونضيف له الخميرة الجافة ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نتركهم جانبًا حتى تتفاعل الخميرة.

نحضر وعاء كبير وعميق وننخل به الدقيق، ثم نقوم بإضافة اللبن الجاف والسكر والملح والمحلب ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء آخر ونضعه على نار متوسطة ونضع به الزبدة ونتركها حتى تذوب تمامًا، ثم نضيف إليها القرفة ونتركها حوالي دقيقة واحدة ثم نزيل الوعاء عن النار ونتركه ليبرد.

ثم نضيف خليط الزبدة والقرقة إلى وعاء الدقيق ونخلط جيدًا حتى يختلط الدقيق بالزبدة بشكل تام.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والماء إلى الدقيق مع الاستمرار في العجن، بالإضافة إلى وضع المياه في شيئاً فشيء حتى تتشكل لدينا عجينة لينة ولكن متماسكة.

نغطي عجينة المعمول باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تختمر.

باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تختمر. ثم نبدأ في فرد العجينة وتقسيمها إلى عدد من الكرات بنفس الحجم.

ثم نضع معجون التمر والسمسم المحمص والهيل في وعاء ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نقوم بحشو الكرات بهذه الحشوة ونضعها في صينية فرن.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة، ونتركه حوالي ثلث ساعة حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة تحضير معمول التمر السعودى:-

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