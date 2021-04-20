كل الاطباء يخفون هذا السر اقوى كريم خارق في ازالة التجاعيد وشد البشرة افضل من البوتوكس

كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه ، مما لا شك فيه أن العوامل الخارجية تؤدي إلى ترهل البشرة والجلد، مما يتسبب في إصابة بشرتك بالإرهاق والتعب وظهور التجاعيد، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال حتى نعرض لكِ طريقة عمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه خلال أيام قليلة، ولكي تتمتعين ببشرة صحية مشدودة، وذلك بدلاً من استخدام مستحضرات العناية بالبشرة والتي قد تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة. كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- مكونات الوصفة:- ثمرة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ملعقة كبيرة جلسرين. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- احضري وعاء مناسب وضعي به ثمرة الموز بعد تقشيرها، ثم اهرسيها جيدًا باستخدام شوكة حتى تتخلصين من أي كتل.

ثم قومي بإضافة الجلسرين وعسل النحل واخلطيهم معًا بشكل جيد حتى تحصلين على خليط متجانس ناعم.

قومي بفرد هذا الخليط فوق بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة يومياً وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة خلال أسبوع واحد، حيث تساعد هذه الطريقة على شد الجلد وترطيب البشرة وزيادة ليونتها. البيض لعمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-البيض لعمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- المكونات:- بياض بيضة.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- ضعي بياض البيض في وعاء من البلاستيك واخفقيه قليلاً باستخدام شوكة، ثم قومي بإضافة السكر واللبن مع الاستمرار في خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

عندما يصبح الخليط متجانس قومي بتطبيقه على بشرة الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف تمامًا.

ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد، وجففي وجهك برفق باستخدام فوطة من القطن.

قومي بتطبيق هذه الطريقة مرة يومياً في المساء قبل الذهاب إلى النوم مباشرةً للحصول على نتيجة مرضية خلال أيام.

يعمل بياض البيض على تهدئة البشرة وشدها وزيادة لمعانها. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- الوسوم

كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه ، مما لا شك فيه أن العوامل الخارجية تؤدي إلى ترهل البشرة والجلد، مما يتسبب في إصابة بشرتك بالإرهاق والتعب وظهور التجاعيد، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال حتى نعرض لكِ طريقة عمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه خلال أيام قليلة، ولكي تتمتعين ببشرة صحية مشدودة، وذلك بدلاً من استخدام مستحضرات العناية بالبشرة والتي قد تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة. كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- مكونات الوصفة:- ثمرة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ملعقة كبيرة جلسرين. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- احضري وعاء مناسب وضعي به ثمرة الموز بعد تقشيرها، ثم اهرسيها جيدًا باستخدام شوكة حتى تتخلصين من أي كتل.

ثم قومي بإضافة الجلسرين وعسل النحل واخلطيهم معًا بشكل جيد حتى تحصلين على خليط متجانس ناعم.

قومي بفرد هذا الخليط فوق بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة يومياً وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة خلال أسبوع واحد، حيث تساعد هذه الطريقة على شد الجلد وترطيب البشرة وزيادة ليونتها. البيض لعمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-البيض لعمل كريم طبيعى لشد تجاعيد الوجه:- المكونات:- بياض بيضة.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- ضعي بياض البيض في وعاء من البلاستيك واخفقيه قليلاً باستخدام شوكة، ثم قومي بإضافة السكر واللبن مع الاستمرار في خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

عندما يصبح الخليط متجانس قومي بتطبيقه على بشرة الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف تمامًا.

ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد، وجففي وجهك برفق باستخدام فوطة من القطن.

قومي بتطبيق هذه الطريقة مرة يومياً في المساء قبل الذهاب إلى النوم مباشرةً للحصول على نتيجة مرضية خلال أيام.

يعمل بياض البيض على تهدئة البشرة وشدها وزيادة لمعانها. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

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