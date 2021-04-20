نقدم لكم اليوم وجبة جديدة هي وجبة ريش مشوية بصوص الباربكيو بالفرن والتي تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة مثل البروتين الحيواني وتتكون من لحم الريش بشكل أساسي بالإضافة للفلفل الأحمر الحار وتوابل الباربيكا وملح الطعام وصوص الباربكيو الخاص بالشواء ووجبة الريش طبق أساسي علي أي سفرة طعام في وجبة الغداء أو إفطار شهر رمضان الكريم ويمكن تقديمها بجوار أطباق جانبية من الأزر المعمر وسلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض مع الحفاظ علي معدلات السعرات الحرارية بالوجبة ككل لتجنب زيادة الوزن ، وكما قدمنا لكم من قبل أطباق رئيسية مثل طريقة تحضير أيدام كرات الكفتة بالخضار بالفرن ، فمن خلال مقالنا نستعرض لكم الطريقة الجديدة لتحضير وجبة الريش بصوص الباربكيو مع قائمة بمقادير إعداد الوجبة.

المقادير الخاصة بإعداد ريش مشوية بصوص الباربكيو بالفرن

كما قدمنا لكم من قبل مقادير إعداد صينية الدجاج بالخضار بالفرن ، نقدم لكم اليوم مقادير إعداد الريش المشوية بصوص الباربكيو كالآتي :

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون المطحون الناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار.

مقدار ملعقة صغيرة من الباربيكا.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

عدد من ثلاث إلي خمس قطع من ريش اللحم حسب الطلب.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت النبات.

مقدار ملعقتين كبيرتين من صوص الباربكيو.

ويمكنكم التعرف علي طريقة تحضير فتة القرع والمقادير الخاصة بها من خلال موقعنا.

طريقة التحضير

كما عرضنا لكم من قبل طريقة إعداد دجاج الاستربس الحار، فمن خلال هذه الفقرة نتعرف علي الطريقة الخاصة بإعداد الريش المشوية بصوص الباربيكا كالآتي :

نقوم بخلط مكونات الكمون المطحون والفلفل الأحمر و الباربيكا في إناء واحد جيداً.

نقوم بإضافة ملح الطعام والفلفل الأسود للخليط السابق ونستمر بالخلط.

نقوم بغسل ريش اللحم جيداً وتجفيفها.

نقوم بتتبيل الريش بالخلط التي أعددناها.

نقوم بوضع الريش المتبلة في كيس بلاستيكي وإغلاقه بإحكام ووضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بتشغيل الشواية ودهنها بالزيت.

نقوم برص الريش علي الشواية وشويها علي كل جانب لمدة عشرة دقائق و يراعي الزيادة أو النقصان في الوقت علي حسب الطلب.

أثناء الشوي نقوم بدهن الريش بصوص الباربكيو ونستمر في الشوي حتي ينضج اللحم.

يمكن تقديم وجبة الريش بجوار طبق من السمبوسة بالجبن والأعشاب كطبق جانبي .