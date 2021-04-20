كنز رائع لعرايس العيد لشد وتبييض العانه والابط وبين الفخذين ويمنحك بياض فورى قبل الزفاف

كولاجين طبيعى لشد وتبييض الجسم ، من المتعارف عليه أن البشرة تبدأ في فقدان المرونة بعد سن 30 سنة، وذلك بسبب انخفاض معدل إنتاج الكولاجين في الجلد، والذي يكون مسؤولاً عن بقاء البشرة مشدودة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، وخصوصًا التي تكون موجودة حول منطقة الفم والعينين، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة للحصول على كولاجين طبيعى لشد وتبييض الجسم في وقت قصير.

كولاجين طبيعى لشد وتبييض الجسم بالزبادي والليمون:-

تستخدم هذه الوصفة لحل مشكلة ترهل البشرة وتساعد على شدها بشكل ملحوظ، كما أنها تسهم في ترطيب الجلد وتمنع التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة.

علبة من الزبادي.

ليمونة واحدة.

ملعقة ونصف زيت زيتون.

نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به علبة الزبادي ونضيف لها زيت الزيتون ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بعصر الليمونة على الزبادي ونخلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.

ثم نبدأ في تطبيق هذه الخلطة السحرية على البشرة المصابة بالتجاعيد ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا.

على البشرة المصابة بالتجاعيد ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا. ثم نغسل المكان باستخدام الماء الدافئ ثم الماء البارد، ونقوم بعمل هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

مكونات الوصفة:-طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-البيض والليمون لشد الجسم وتبييضه:-

تعمل هذه الوصفة على شد الجلد وإعادة رونقه، بالإضافة إلى قدرتها على تبييض الجسم بشكل ملحوظ، وذلك بسبب احتواء مكوناتها على البروتين ومضادات الأكسدة.

بياض بيضتين.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

في وعاء نقوم بوضع بياض البيض ونخفقه جيدًا باستخدام شوكة، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلبهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بفرد هذا الخليط على المنطقة المصابة بالتجاعيد بعد أن ننظفها جيدًا بالماء والصابون.

نترك هذا الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج فعالة.

المكونات:-طريقة التحضير والتطبيق:-