صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح في ثواني بدون أي موادي كيميائية نتيجة رهيبة

طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح، النساء دائمًا تحب التغيير ويسعون لتغيير لون الشعر فذلك يساعد على إعطاء شكل جديد ولذا يلجأون إلى صبغة الشعر باللون البني أو أي لون آخر يكون مناسب للون البشرة الخاصة بهم.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح

جميع النساء تعشقن اللون البني وتبحث عن وصفات طبيعية حتى لا يتضرر الشعر

في طبق نضع بودرة القهوة ونضيف إليه زيت الخروع وزيت جوز الهند ونقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بالتدريج نضيف الماء على الخليط حتى تصبح العجينة قوامها لين.

نضع الخليط في الميكروويف لكي يسخن لمدة 10 ثواني.

يتم تمشيط الشعر بالمشط أو الفرشاة لفك أي تشابك فيه.

يتم تقسيم الشعر إلى نصفين ومن ثم وضع الصبغة باستخدام فرشاة الصبغة وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

مكونات صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح طريقة عمل واستخدام صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح

صبغة الشعر باللون البني الغامق

القهوة من المواد الطبيعية والتي يمكن استخدامها لكي يتم صبغ الشعر باللون البني.

كوب قهوة ثقيل.

كيس بلاستيك.

2 كوب بلسم.

4 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

يتم عمل كوب من القهوة الثقيلة وتركه حتى يبرد.

نضيف كوب القهوة إلى كوبين البلسم.

نضيف 4 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

نقلب المكونات جيدًا مع بعضها.

باستخدام فرشاة الصبغة يتم توزيع خليط الصبغة على الشعر كله.

يتم تغطية الشعر باستخدام كيس بلاستيكي.

نترك الشعر مغطى بالكيس لمدة 60 دقيقة على الأقل.

يتم شطف الشعر بخل التفاح وتركه لمدة 15 دقيقة، سوف تلاحظين الفرق في تغير لون الشعر .

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.

المواد المطلوبة لصبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتحطريقة تحضير واستعمال صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على طريقة صبغة الشعر باللون البني بطريقتين مختلفتين، يمكنكم إتباع أي طريقة للحصول على شعر بني ولامع.