أقماع الكنافة بالقشطة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة بصنع أيدك في رمضان

أقماع الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة، تتعدد أصناف حلويات شهر رمضان ما بين الكنافة والقطايف وقمر الدين ووصفات رمضانية عديدة أخرى، كما ويمكن من خلال مكون رئيسي واحد تحضير عدة أصناف منه مثل الكنافة، فهناك أقماع الكنافة أو الكنافة الكونو والكنافة المحشية بالمانجو أو الكنافة المحشية بالمكسرات أو الكنافة المحشية بالقشطة، وصفات عديدة من الكنافة لكل منها محبيها، ووصفتنا اليوم هي أقماع الكنافة بالقشطة جربي الطريقة التالية وحضريها بكل سهولة لعائلتك بدلًا من شرائها جاهزة. مكونات أقماع الكنافة بالقشطة كمية حسب الرغبة كنافة طازجة.

أقماع معدنية أو حسب المتاح. مكونات حشوة قشطة الكنافة ملعقتان بحجم كبير نشا.

كوب كبير حليب.

علبة حجمها صغير قشطة.

مقدار سكر أبيض حسب الرغبة. طريقة تحضير أقماع الكنافة نأخذ كمية مناسبة من الكنافة ونلفها على القمع الأول ونضع عليها قمع آخر لضبط شكل الكنافة وإزالة أي زوائد مع الضغط عليها.

توضع الكنافة في الزيت لدقائق بسيطة وبعد ذلك نزيل القمع الأول بملقط لعدم التعرض للحرارة ومن ثم القمع الثاني.

يفضل استخدام ملقط أطرافه بلاستيكية حتى لا يكون ساخنًا ويجب أن تكون أطراف الكنافة قد اكتسبت اللون الذهبي وأصبحت مقرمشة.

نحضر حشوة أقماع الكنافة وهي القشطة حيث نخلط الحليب مع النشا والسكر في وعاء صغير على نار بحرارة متوسطة.

نستمر في التقليب للخليط حتى يصبح قوامها كثيف وعندما يثقل نضع له القشطة ونستمر في التقليب أيضًا حتى تمتزج.

بعد ذلك نرفع الوعاء عن النار وتترك الحشوة لكي تبرد.

عندما تصبح جاهزة نحضر أقماع الكنافة ونضع بداخلها مقدار بسيط من الحشو ونزينها برشة من الفستق أو جوز الهند أو أي مكسرات حسب الرغبة.

وبعد ذلك نحضر الشربات لصبها على الكنافة في وقت التقديم وبالهناء والشفاء. مكونات أقماع الكنافة بالقشطةمكونات حشوة قشطة الكنافةطريقة تحضير أقماع الكنافة الوسوم

أقماع الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة، تتعدد أصناف حلويات شهر رمضان ما بين الكنافة والقطايف وقمر الدين ووصفات رمضانية عديدة أخرى، كما ويمكن من خلال مكون رئيسي واحد تحضير عدة أصناف منه مثل الكنافة، فهناك أقماع الكنافة أو الكنافة الكونو والكنافة المحشية بالمانجو أو الكنافة المحشية بالمكسرات أو الكنافة المحشية بالقشطة، وصفات عديدة من الكنافة لكل منها محبيها، ووصفتنا اليوم هي أقماع الكنافة بالقشطة جربي الطريقة التالية وحضريها بكل سهولة لعائلتك بدلًا من شرائها جاهزة. مكونات أقماع الكنافة بالقشطة كمية حسب الرغبة كنافة طازجة.

أقماع معدنية أو حسب المتاح. مكونات حشوة قشطة الكنافة ملعقتان بحجم كبير نشا.

كوب كبير حليب.

علبة حجمها صغير قشطة.

مقدار سكر أبيض حسب الرغبة. طريقة تحضير أقماع الكنافة نأخذ كمية مناسبة من الكنافة ونلفها على القمع الأول ونضع عليها قمع آخر لضبط شكل الكنافة وإزالة أي زوائد مع الضغط عليها.

توضع الكنافة في الزيت لدقائق بسيطة وبعد ذلك نزيل القمع الأول بملقط لعدم التعرض للحرارة ومن ثم القمع الثاني.

يفضل استخدام ملقط أطرافه بلاستيكية حتى لا يكون ساخنًا ويجب أن تكون أطراف الكنافة قد اكتسبت اللون الذهبي وأصبحت مقرمشة.

نحضر حشوة أقماع الكنافة وهي القشطة حيث نخلط الحليب مع النشا والسكر في وعاء صغير على نار بحرارة متوسطة.

نستمر في التقليب للخليط حتى يصبح قوامها كثيف وعندما يثقل نضع له القشطة ونستمر في التقليب أيضًا حتى تمتزج.

بعد ذلك نرفع الوعاء عن النار وتترك الحشوة لكي تبرد.

عندما تصبح جاهزة نحضر أقماع الكنافة ونضع بداخلها مقدار بسيط من الحشو ونزينها برشة من الفستق أو جوز الهند أو أي مكسرات حسب الرغبة.

وبعد ذلك نحضر الشربات لصبها على الكنافة في وقت التقديم وبالهناء والشفاء. مكونات أقماع الكنافة بالقشطةمكونات حشوة قشطة الكنافةطريقة تحضير أقماع الكنافة

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