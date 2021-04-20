سر قرمشة فراخ كنتاكي المقرمشة الذهبية وما هي الخلطة السرية

سر قرمشة فراخ كنتاكي مثل المطاعم، تعتبر الفراخ المقرمشة من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص ويحبون تناولها طوال الوقت خاصة في المطاعم الجاهزة حيث تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويحب تناولها العديد من الأطفال، وبالتالي يمكنك عمل الفراخ المقرمشة في المنزل بخطوات محددة حتى تتمكني من تجهيزها مثل المطاعم، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل بمكونات والخطوات المحددة.

سر قرمشة فراخ كنتاكي

نقدم لكم وصفة كنتاكي الشهيرة وإليكم المكونات:

فرخة مقطعة إلى ثمن قطع كوب من اللبن ربع ملعقة من الملح نصف ملعقة بابريكا نصف ملعقة كمون نصف ملعقة فلفل أسود نصف ملعقة ثوم بودر نصف ملعقة بصل بودر ثلاث ملاعق طحين

طريقه تجهيز الفراخ المقرمشة

في الخطوة الأولى نبدأ ب تقطيع الدجاجة بعد أن يتم غسلها ونقعها جيدا في الماء والملح والليمون، ونقوم بتقطيعها إلى 8 قطع ثم نبدأ بعمل فتحات صغيرة عن طريق استخدام السكينة حتى نقوم بوضع التتبيلة بعد ذلك نضيف البهارات واللبن وتخلط جيدا مع الدجاجة.

في الخطوة التالية بطرق الدجاجة فى التتبيلة على الأقل أربع ساعات ونتركها في الثلاجة بعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة ونضعها في الطحين ثم نضعها في اللبن ونضع عليها مرة أخرى الطحين

بعد ذلك نبدأ تجهيز مقلاة فيها زيت غزير ونبدأ بإضافة فيها الفراخ المقرمشه وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بوضعها على المناديل الورقية للتخلص الزيت الزائد ثم يتم تناولها بجانب الكتشب أو الطحينة او البطاطس المقليه والخبز وذلك على حسب الرغبة أو يمكن تناولها بجانب المكرونة والبطاطس المقلية والكاتشاب وبالهناء والشفاء.

يجب عند وضع الدجاج في الطحين يتم توزيعه عليها من اليد إلى اليد الأخرى حتى يصل إليها الطحين جيداً وتصبح مقرمشة مثل المطاعم وعدم الضغط عليها باليد أثناء وضع الطحين عليها.