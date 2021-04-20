سر خطير لنجاح تجهيز تارت الفواكه بالكاسترد والقشطة في المنزل

طريقه تجهيز تارت الفواكه بالكاسترد والقشطة، تجهيز تارت الفواكه بالكاسترد، يحب الكثير من الأشخاص تناول أشهى الحلويات بطرق مختلفة ومتنوعة، بجانب أن الأم تهتم طول الوقت بعمل أشهى الحلويات التي يتواجد فيها الفواكه حتى تقوم بتغذية أطفالها، لهذا سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل تارت الفواكه بالكاسترد والمكونات المطلوبة.

تجهيز تارت الفواكه

نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات:

150 جرام من الدقيق ملعقة زبادي بيضة واحدة فانيليا 100 جرام سكر ناعم

مقادير الكاسترد

كوب ونصف لبن كوب الا ربع سكر صفار بيضة ربع ملعقة فانيليا ملعقة صغيرة زبدة أربع ملاعق نشا ملعقة زبدة فواكه مشكلة

طريقة تحضير تارت الفواكه

نقوم بتجهيز وعاء ونضع في السكر والبيض وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف الفانيليا ونضيف ملعقة الزبادي ويتم الاستمرار في عملية التقليب جيداً، بعد ذلك نبدأ بوضع الدقيق والملح والطماطم التقليب جيدا وتترك المكونات في الثلاجة على الأقل لمدة عشر دقائق.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز ورق الزبدة وتفرد عليه العجينة ثم نبدأ بإضافتها في قوالب المخصصة للتارت ثم نقوم بعمل ثقب صغير في العجينة بواسطة الشوكة.

بعد ذلك نبدأ بوضع العجينة في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج ثم نقوم بوضع اللبن على النار ونقوم بإضافة السكر وتترك المكونات مع بعضها، حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نضيف النشا وصفار البيض ويتم تقليب المكونات جيداً.

ثم يتم تقليب اللبن على نار هادئة نبدأ بوضع الزبدة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح متماسك بعد ذلك نبدأ بوضع التارت في طبق التقديم نضيف عليها الكاسترد ثم نضيف عليها الفواكه وتترك في الثلاجة على الأقل لمدة ساعات حتى تتماسك ثم يتم تقطيعها وتناولها وضع في أطباق التقديم.