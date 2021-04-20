طريقة عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة وسر الصوص الرهيب

طريقة عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة والذي يعتبر من المعجنات المشهورة في الدول العربية ودول الخليج خاصة السعودية، وهناك طرق كثيرة لتحضير المنتو الكذاب ، حيث يمك حشوه باستخدام رقاق السمبوسة أو عن طريق خبز التوست وتستطيع ست البيت أن تقوم بعمل عجينة المنتو في البيت، كما يمكن حشو المنتو الكذاب بالكثير من الأشياء مثل اللحمة المفرومة أوبالدجاج أو بالتونة أوبالخضار وسنوضح لكم أسهل طريقة لعمل المنتو الكذاب. مكونات عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة نصف كيلو من اللحم المفروم.

رقاق سمبوسة جاهزة.

بطاطس تكون مقطع إلى شرائح.

حبة بصل واحدة مبشورة.

علبة قشطة.

حبة بصل تكون صغيرة وتم تقطعيها إلى شرائح.

عدد خمسة ملاعق من الجبن السائلة.

رشه ملح.

مكعب مرقة دجاج

بهارات حسب الرغبة.

كزبرة للتزيين. طريقة تحضير المنتو الكذاب برقاق السمبوسة طريقة تحضير المنتو الكذاب برقاق السمبوسة نقوم أولا بتجهيز الحشوة نحضر مقلاة ونضع فيها زيت وبصل على النار ونقلب حتي يذبل البصل ثم يتم إضافة من اللحم المفروم و مرقة الدجاج و البهارات و الملح ونقلبهم حتى يستوي اللحم.

نقوم بتجهيز الصوص المكونة من الجبن و القشطة نخلطهم مع بعض و نضع عليهم ملح و فلفل اسود.

نحضر صنية ونضع في قاعها ملعقين من صوص الجبن و القشطة ثم نضع عليهم طبقة من البطاطس

نبدأ في وضع الحشوة في رقائق السمبوسة حيث نقوم بتقسيمها و نلفها بشكل صوابع

ثم نقوم برص صوابع المنتو في الصينية وتكون مرصوصة فوق البطاطس و بعدها نضع عليها طبقة من شرائح البصل وذلك حسب الرغبة ثم نضع عليها صوص الجبن والقشدة الذي تبقي

و نقوم بإدخالها في الفرن حتى تستوي وتتحمر

وبعد إخراجها من الفرن نقوم بوضع كزبرة للتزيين مكونات عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة الوسوم

طريقة عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة والذي يعتبر من المعجنات المشهورة في الدول العربية ودول الخليج خاصة السعودية، وهناك طرق كثيرة لتحضير المنتو الكذاب ، حيث يمك حشوه باستخدام رقاق السمبوسة أو عن طريق خبز التوست وتستطيع ست البيت أن تقوم بعمل عجينة المنتو في البيت، كما يمكن حشو المنتو الكذاب بالكثير من الأشياء مثل اللحمة المفرومة أوبالدجاج أو بالتونة أوبالخضار وسنوضح لكم أسهل طريقة لعمل المنتو الكذاب. مكونات عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة نصف كيلو من اللحم المفروم.

رقاق سمبوسة جاهزة.

بطاطس تكون مقطع إلى شرائح.

حبة بصل واحدة مبشورة.

علبة قشطة.

حبة بصل تكون صغيرة وتم تقطعيها إلى شرائح.

عدد خمسة ملاعق من الجبن السائلة.

رشه ملح.

مكعب مرقة دجاج

بهارات حسب الرغبة.

كزبرة للتزيين. طريقة تحضير المنتو الكذاب برقاق السمبوسة طريقة تحضير المنتو الكذاب برقاق السمبوسة نقوم أولا بتجهيز الحشوة نحضر مقلاة ونضع فيها زيت وبصل على النار ونقلب حتي يذبل البصل ثم يتم إضافة من اللحم المفروم و مرقة الدجاج و البهارات و الملح ونقلبهم حتى يستوي اللحم.

نقوم بتجهيز الصوص المكونة من الجبن و القشطة نخلطهم مع بعض و نضع عليهم ملح و فلفل اسود.

نحضر صنية ونضع في قاعها ملعقين من صوص الجبن و القشطة ثم نضع عليهم طبقة من البطاطس

نبدأ في وضع الحشوة في رقائق السمبوسة حيث نقوم بتقسيمها و نلفها بشكل صوابع

ثم نقوم برص صوابع المنتو في الصينية وتكون مرصوصة فوق البطاطس و بعدها نضع عليها طبقة من شرائح البصل وذلك حسب الرغبة ثم نضع عليها صوص الجبن والقشدة الذي تبقي

و نقوم بإدخالها في الفرن حتى تستوي وتتحمر

وبعد إخراجها من الفرن نقوم بوضع كزبرة للتزيين مكونات عمل المنتو الكذاب برقاق السمبوسة

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