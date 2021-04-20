سر عمل كنافة بالقشطه زي المحلات طعم وريحة ولا اجمل من كده لازم تجربيها

كنافة بالقشطه زي المحلات طعم وريحة، الكنافة من الحلويات الشرقية الأكثر انتشارًا وحبًا بين الجميع لما لها من مذاق شهي ويتفنن الجميع في صنعها مثل المحلات الكبرى وتظل الكنافة بالقشطة تستحوذ المرتبات الأولى في الكنافة بأنواعها.

كنافة بالقشطه زي المحلات طعم وريحة

من أكثر أنواع الحلويات الشرقية هي الكنافة المحشية والتي يفضلها الجميع وتتمثل طريقة تحضيرها في المنزل كالتالي:

كيلو من الكنافة.

كوب سمنة سائل.

كوب سكر ناعم.

٢ كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وضع الكنافة في إناء ووضع السكر والسمنة عليها والتقليب معًا وإحضار صينية متوسطة الحجم ووضع بها نصف كمية الكنافة.

في إناء على النار نضع النشا والفانيليا على الحليب مع التقليب حتى يثقل ويصبح مثل قوام القشطة.

وضع خليط القشطة على طبقة الكنافة في الصينية ووضع باقي الكنافة على القشطة حتى تتغطى تمامًا من كل الجهات.

تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ووضع الكنافة بداخلة حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق من أعلى ومن أسفل ثم إخراجها ووضع الشربات عليها ويجب أن يكون بارد وهكذا تكون جاهزة للتقديم.

مكونات عمل كنافة بالقشطة زي المحلاتطريقة تحضير كنافة بالقشطة زي المحلات

عمل الكنافة بالقشطة في المنزل

يوجد أكثر من طريقة لعمل الكنافة وتعتبر تلك الطريقة أسهل الطرق فهي لا تستغرق وقتًا.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة في المنزل

في إناء نخلط الكنافة مع السكر والسمن مع مراعاة الحفاظ على الكنافة متماسكة.

وضع قطع من الكنافة ويجب أن تكون ذات خيوط متشابكة وضع القشطة بداخلها مع القليل من المكسرات حسب الرغبة ثم لفهما على هيئة أصابع ووضعهم في صينية ناشفة مبللة بالسمن حتى انتهاء الكمية.

وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي وإضافة الشربات عليها وتكون جاهزة للتقديم هكذا.

طريقة تحضير عمل الكنافة بالقشطة في المنزل