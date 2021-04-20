طريقة عمل القرصان السعودي باللحم بطريقة بسيطة وطعم رائع في المنزل

يعد القرصان السعودي باللحم من الأكلات الشهية المشهورة في السعودية، ويعشقها الكبار والصغار، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهى القرصان وهو نوع من أنواع الخبز لديهم والخضراوات واللحم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وهو من الأطباق الصحية والمفيدة للجسم، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل القرصان السعودي باللحم في المنزل. مقادير عمل القرصان السعودي مقادير عمل القرصان السعودي يحتوي القرصان السعودي باللحم على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيس خبز قرصان.

نصف كيلو لحم شقف.

حبة من الجزر.

حبة من الباذنجان.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

حبة من البصل كبيرة.

حبة من البندورة.

قرع صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من رب البندورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

حبة لومي.

ملعقة صغيرة قرفة.

لتر من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير متعبة لعمل القرصان السعودي باللحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الخضراوات ونقوم بتقطع الفاصوليا الخضراء والجزر والبندورة والقرع إلى مكعبات صغيرة. بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ونضعها في إناء ونضيف إليه السمن والبصل ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة اللحمة إلى البصل ونقلبها إلى أن يتغير لونها، بعد ذلك نضيف البندورة والفلفل والكمون والملح والكركم والقرفة واللومي ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة القرع وباقي المكونات إلى خليط اللحم ونقلبهم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد مرور الوقت نقوم بإضافة خبز القرصان بعد النضج نسكبه في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد القرصان السعودي باللحم من الأكلات الشهية المشهورة في السعودية، ويعشقها الكبار والصغار، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهى القرصان وهو نوع من أنواع الخبز لديهم والخضراوات واللحم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وهو من الأطباق الصحية والمفيدة للجسم، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل القرصان السعودي باللحم في المنزل. مقادير عمل القرصان السعودي مقادير عمل القرصان السعودي يحتوي القرصان السعودي باللحم على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيس خبز قرصان.

نصف كيلو لحم شقف.

حبة من الجزر.

حبة من الباذنجان.

كوب من الفاصوليا الخضراء.

حبة من البصل كبيرة.

حبة من البندورة.

قرع صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من رب البندورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

حبة لومي.

ملعقة صغيرة قرفة.

لتر من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير متعبة لعمل القرصان السعودي باللحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الخضراوات ونقوم بتقطع الفاصوليا الخضراء والجزر والبندورة والقرع إلى مكعبات صغيرة. بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ونضعها في إناء ونضيف إليه السمن والبصل ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة اللحمة إلى البصل ونقلبها إلى أن يتغير لونها، بعد ذلك نضيف البندورة والفلفل والكمون والملح والكركم والقرفة واللومي ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة القرع وباقي المكونات إلى خليط اللحم ونقلبهم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد مرور الوقت نقوم بإضافة خبز القرصان بعد النضج نسكبه في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.

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