طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بأقل تكلفة وسر خلطته من كنتاكي

السلطة الكول سلو واحدة من أهم الأطباق التي تحرص كل سيدة وأم على تواجدها باستمرار على المائدة، نظرًا لغناها بالفوائد التي لا حصر لها، ومع تعدد أنواع السلطات واختلافها أصبح هناك خيارات متنوعة أمام سيدة المنزل لتحضير السلطات بأشكال متنوعة دون الالتزام بنوع محدد، وحديثنًا اليوم سيكون عن سلطة الكلو سلو والتي تحظى باهتمام وشعبية كبيرة في مختلف دول العالم، وأصبحت معشوقة الشباب والأطفال مما زاد الطلب عليها باستمرار.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

سلطة الكول سلو من السلطات الغنية بالكثير من الألياف والفيتامينات، ولهذا يفضل تقديمها للأطفال ومختلف الفئات العمرية بشكل مستمر للحصول على فوائدها، ولضمان تحضيرها بطريقة سليمة ومكونات صحية نستعرض معكم اليوم طريقة تحضير سلطة الكول سلو بالخطوات في المنزل، بمكونات بسيطة ويسهل توافرها في المنزل بشكل دائم.

مقادير الكول سلو

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل سلطة الكولسلو مثل كنتاكي، ومن الجدير بالذكر أن مكوناتها بسيطوة وغير مكلفة، وإليكم المقادير.

كوب ونصف من الجزر المبشور. 4 كوب من الملفوف المُقطع. ربع كوب من الزبادي. ربع كوب من السكر. ربع كوب من المايونيز. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. رشة فلفل. ملعقة كبيرة من الخل. ربع ملعقة من الملح. بصلة واحدة صغيرة مفرومة.

عليك في البداية خلط جميع مكونات الكلو سلو معًا في وعاء باستثناء الجزر والملفوف، قومي بخلط المكونات بشكل جيد معًا.

اتركي المكونات معًا ما يقرب من ربع ساعة حتى الامتزاج بشكل جيد، ثم بعدها قومي بإضافة الجزر والملفوف إلى المكونات، مع التقليب الجيد حتى تجانس المكونات.

قومي بتغطية السلطة ووضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات، وبعدها يمكنك تقديمها على المائدة بجانب الأصناف المختلفة من الطعام.

طريقة تحضير الكول سلو