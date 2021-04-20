طريقة عمل السابلية فى المنزل بقوام ناعم مثل الجاهز

طريقة عمل السابلية فى المنزل، يعتبر السابلية من الحلويات الخفيفة والتي يحب تناولها كثير من الأطفال حيث يتم حشوها بالمربى المفضلة لديك ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها بجانب أنها لا تحتوي على أي مواد حافظة تتسبب في التأثير على صحة الأطفال، حيث يمكن لكل أم أن تقوم بتجهيزها في المنزل في وقت سريع وبمكونات متوفرة لديها في المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه تجهيز بسكويت السابلية بالمربى في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل سابليه بالمربى

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات:

2 كوب دقيق ربع ملعقة ملح ثلاثة أرباع كوب زبدة نصف كوب سكر بيضة واحدة نصف ملعقة فانيليا مربى الفراولة أو مشمش أو تين ملعقة بكينج باودر.

طريقه تجهيز بسكويت السابلية بالمربى

في الخطوة الأولى هنبدا بتجهيز وعاء مناسب ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف الملح بعد ذلك نتركه جانباً، ونبدأ بتقليب الزبدة مع السكر عن طريق استخدام المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ثم نبدأ بوضع الفانيليا والبيض والاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح القوام مثل الكريمة.

في الخطوة التالية نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في عملية التقليب حتى لا يحدث أي تكتلات أثناء خلط جميع المكونات مع بعضها وبعد أن تتماسك العجينة تترك في مكان دافئ ويتم تغطيتها لمدة ساعة، بعد ذلك نبدأ برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد العجينة جيدا ثم نبدأ بتقطيعها إلى دوائر ثم نبدأ بتجهيز الخاصة بالفرن ونضع عليها للسابليه وتوضع في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ويتم وضع عليها ملعقة صغيرة من المربى قطعة أخرى من السابليه بعد أن يبرد ويضغط عليها قليلا من الجانبين ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية، بعد ذلك يتم تركها قليلا ثم يتم وضعها في أطباق التقديم وتناولها بجانب العصائر أو الشاي وبالهناء والشفاء.