طريقة عمل المكرونة البشاميل الشهية اللذيذة في المنزل

المكرونة البشاميل ، من أشهر الوجبات التي يقبل على تناولها الكبار بكثرة، ويعشقها الصغار ويفضلون تناولها بدلاً من الأكلات التقليدية الأخرى، وتحتوي على عنصرين أساسيين اللحمة، والمكرونة، وبعض المكونات الأخرى التي تتوفر في كل منزل، وهذا النوع من المكرونة من الأكلات الخفيفة على المعدة، ويحتوي على الكثير من القيم الغذائية المفيدة للجسم، ورغم أن هذه الوجبة من أشهر الوجبات في مصر والدول العربية، إلا أن كثير من ربات البيوت وخاصة المتزوجات حديثاً يجدون صعوبة في طريقة تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل لتكون وجبة الفطور خلال شهر رمضان المبارك بأبسط الخطوات.

مكونات المكرونة البشاميل

تحتوي هذه الوجبة السريعة على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر داخل كل بيت وهى كالآتي:-

5 ملاعق كبيرة دقيق.

عدد 1 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كيلو من المكرونة القلم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

1 كوب من الشربة.

عدد 1 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

كوب كبير من اللبن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة البشاميل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وهى كالتالي:-

نقوم بتقطيع البصلة إلى قطع صغيرة الحجم، ثوم نقوم بوضعها في المقلاة بعد وضع ملعقة سمن كبيرة، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة بالمقلاة بعد أن يتحول شكل البصل إلى اللون الأصفر، ثم نضع الملح حسب الرغبة، ونترك المزيج حتى ينضج تماماً. نقوم بوضع كمية من الماء في وعاء ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم نقوم بوضع المكرونة ونقلبها على فترات وعدم تسويتها تماماً لأنها سوف تدخل مرحلة تسوية أخرى، بعد ذلك نقوم بتصفيتها وغسلها بالماء البارد. نحضر صينية ونضع بها ملعقة من السمنة ونتركها حتى تذوب، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونبدأ في عملية التقليب حتى تمتزج كل المكونات بشكل جيد، ثم نضع اللبن بالكامل حتى نحصل على قوام مناسب. نقوم بخلط المكرونة بنصف كمية البشاميل في وعاء واسع، ثم نقوم بتقسيم المكرونة إلى نصفين، ونقوم بفرد نصف المكرونة في صينية الفرن، ثم نفرد اللحمة المفرومة على المكرونة بشكل متساوي، بعد ذلك نفرد الجزء الثاني من المكرونة على اللحمة المفرومة. الخطوة الأخيرة المهمة نقوم بوضع الكمية المتبقية من البشاميل، مع خفق بيضة ووضعها عليه حتى نحصل على مذاق طيب، ثم نقوم بوضع البشاميل على وش الصينية، ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج تماماً.

نصائح عند عمل المكرونة البشاميل

هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند عمل المكرونة بالبشاميل وهى كالآتي:-

عدم تسوية المكرونة بشكل كامل لأنها سوف تدخل مرحلة تسوية أخرى.

عدم وضع الحليب بالتدريج بل يجب وضع الحليب مرة واحدة حتى يصبح الخليط واحداً مع عملية التقليب.

لا يجب تحمير الدقيق أكثر من اللازم حتى لا يتغير طعم البشاميل تماماً.

يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الدقيق وكمية السمن، حتى لا يكون هناك تكتلات في الدقيق، ويصبح سميك أزيد من اللازم.

لا يجب أن يكون قوام البشاميل خفيفاً، بل يجب أن يكون سميكاً حتى لا تجف المكرونة بالفرن.

القيمة الغذائية التي تحتوي عليها المكرونة البشاميل

تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون، والنشويات، والدهون المشبعة حيث تحتوي على 4 جرام من الألياف الغذائية، وخمسون جرام من البروتينات، كما تحتوي على 240 ملجم من الصوديوم، وتحتوي على نسبة عالية من الكولسترول تصل إلى 205 ملجم، كما تحتوي على 70 جرام من الدهون، لذلك ينصح بتناول قطعة صغيرة من المكرونة، لأن الافراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن.