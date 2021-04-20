اعملي البسبوسة العادية بالزبادي على الطريقة السورية اللذيذة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، وتحضير البسبوسة يتطلب خطوات سهلة ولكن لابد من تنفيذها حتى يتم الحصول في النهاية على بسبوسة ناجحة، في هذا الموضوع سوف نعرض طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي من خلال الاستعانة بمكونات سهلة وخطوات تحضير بسيطة، فهى من الحلوة ذات المذاق اللذيذ ويتم إعدادها بكثرة في شهر رمضان الكريم، حيث يكثر عمل الحلوى فى هذا الشهر مثل الكنافة والقطايف وبلح الشام وغيرهم، ولكننا اليوم سنخص بالذكر طريقة عمل البسبوسة فتابعونا. طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي المكونات: كوب من السميد الناعم.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

بيضتان كبيرتان.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

كوب من السميد الخشن.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج باودر.

فستق حلبي.

قطر. طريقة تحضير البسبوسة العادية بالزبادي تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ندهن صينية بالزبدة ثم بالطحينة ونرش عليها فستق على حسب الرغبة.

نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

نمزج البيض مع الفانيليا ثم نضيف كمية الزيت واللبن الزبادي.

نخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

نصب البسبوسة في الصينية وندخلها إلى الفرن الساخن لمدة خمسة عشرة دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها القطر. ندخل الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة ثلاث دقائق فقط ثم نخرجها ترتاح.

يتم الانتظار حتى تبرد البسبوسة قليلا وتقدم سادة أو مع القشطة والكريمة.

يراعى أن يكون القطر ساخن أثناء صبه على البسبوسة لضمان نتيجة ممتازة مثل المحلات الخارجية.

ويراعى أن تغطى وتترك جانباً لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تصبح دايبة ومرملة زي الجاهزة، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، وتحضير البسبوسة يتطلب خطوات سهلة ولكن لابد من تنفيذها حتى يتم الحصول في النهاية على بسبوسة ناجحة، في هذا الموضوع سوف نعرض طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي من خلال الاستعانة بمكونات سهلة وخطوات تحضير بسيطة، فهى من الحلوة ذات المذاق اللذيذ ويتم إعدادها بكثرة في شهر رمضان الكريم، حيث يكثر عمل الحلوى فى هذا الشهر مثل الكنافة والقطايف وبلح الشام وغيرهم، ولكننا اليوم سنخص بالذكر طريقة عمل البسبوسة فتابعونا. طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي المكونات: كوب من السميد الناعم.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

بيضتان كبيرتان.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

كوب من السميد الخشن.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج باودر.

فستق حلبي.

قطر. طريقة تحضير البسبوسة العادية بالزبادي تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ندهن صينية بالزبدة ثم بالطحينة ونرش عليها فستق على حسب الرغبة.

نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

نمزج البيض مع الفانيليا ثم نضيف كمية الزيت واللبن الزبادي.

نخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

نصب البسبوسة في الصينية وندخلها إلى الفرن الساخن لمدة خمسة عشرة دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها القطر. ندخل الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة ثلاث دقائق فقط ثم نخرجها ترتاح.

يتم الانتظار حتى تبرد البسبوسة قليلا وتقدم سادة أو مع القشطة والكريمة.

يراعى أن يكون القطر ساخن أثناء صبه على البسبوسة لضمان نتيجة ممتازة مثل المحلات الخارجية.

ويراعى أن تغطى وتترك جانباً لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تصبح دايبة ومرملة زي الجاهزة، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي.

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