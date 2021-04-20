بدون عجن وبدون فرن وبمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة طعمها تحفة لازم تعمليها

الفطائر السريعة بأكثر من حشوة، تعتبر الفطائر من اكثر المعجنات المفضلة لدي الكثير من السيدات لإنه يسهل تحضيرها بسهولة كمان إنها تتميز بحشوها بأكثر من وصفة وطريقة يمكن حشوها بالدجاج أو السبانخ أو اللحم وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر بالدجاج والفطائر السريعة . بمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة بمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة مكونات عمل الفطائر السريعة بأكثر من حشوة علبه واحد من رقائق الجلاش .

4 حبات من البصل متوسط الحجم .

زيت زيتون بمقدار كوب واحد .

دجاجة واحدة مسلوقة مقطعة مكعبات

دقيق ذرة منخول بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

ملح أبيض . طريقة تحضير الفطائر السريعة بأكثر من حشوة أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضع به زيت الزيتون ونضيع إليه البصل ونتركه حتى ينضج قليلاً .

ثم نضيف إليه قطع الدجاج المقطع والمسلوق ونضيف إليه دقيق الذرة، ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً وينضجوا جيداً .

نحضر عجينة رقائق الجلاش ونقومها بحشوها بالخلطة السابقة ونلفها على شكل أصابع أو أي شكل تفضلية .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينة التي سوف ندخلها الفرن ونرص بها الأصابع التي تم تحضير وندخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج جيداً .

وأخيراً تقدم وهى ساخنه وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الفطائر السريعة بأكثر من حشوة طريقة عمل فطائر الجبن السريعة طريقة عمل فطائر الجبن السريعة مكونات عمل فطائر الجبن السريعة طريقة تحضير فطائر الجبن السريعة أولاً نحضر إناء ونضع به جميع المواد الجافة مثل الدقيق والسكر واللبن البودر ونقلبهم جيداً .

نحضر إناء آخر صغير ونضع به كوب الماء مع الخميرة ونتركه حتى نختبر الخميرة جيدة أم لا .

بعد أن نتأكد من نجاح الخميرة نضيفها على المواد الجافة ونضيف إليها الزيت ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية، ثم نتركها حتى تتخمر جيداً .

بعد أن تتخمر نحضر العجينة ونشكلها بالشكل الذي تريدنه ونحشيها بالجبن أو الدجاج الذي تم تحضيره سابقة أو أي حشوة تردينها .

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ثم نتركها حتى تستوي تماماً .

وتقدم وهي ساخنه ومعها الصلصة والمخلل وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير فطائر الجبن السريعة الوسوم

الفطائر السريعة بأكثر من حشوة، تعتبر الفطائر من اكثر المعجنات المفضلة لدي الكثير من السيدات لإنه يسهل تحضيرها بسهولة كمان إنها تتميز بحشوها بأكثر من وصفة وطريقة يمكن حشوها بالدجاج أو السبانخ أو اللحم وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر بالدجاج والفطائر السريعة . بمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة بمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة مكونات عمل الفطائر السريعة بأكثر من حشوة علبه واحد من رقائق الجلاش .

4 حبات من البصل متوسط الحجم .

زيت زيتون بمقدار كوب واحد .

دجاجة واحدة مسلوقة مقطعة مكعبات

دقيق ذرة منخول بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

ملح أبيض . طريقة تحضير الفطائر السريعة بأكثر من حشوة أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضع به زيت الزيتون ونضيع إليه البصل ونتركه حتى ينضج قليلاً .

ثم نضيف إليه قطع الدجاج المقطع والمسلوق ونضيف إليه دقيق الذرة، ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً وينضجوا جيداً .

نحضر عجينة رقائق الجلاش ونقومها بحشوها بالخلطة السابقة ونلفها على شكل أصابع أو أي شكل تفضلية .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينة التي سوف ندخلها الفرن ونرص بها الأصابع التي تم تحضير وندخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج جيداً .

وأخيراً تقدم وهى ساخنه وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير الفطائر السريعة بأكثر من حشوة طريقة عمل فطائر الجبن السريعة طريقة عمل فطائر الجبن السريعة مكونات عمل فطائر الجبن السريعة طريقة تحضير فطائر الجبن السريعة أولاً نحضر إناء ونضع به جميع المواد الجافة مثل الدقيق والسكر واللبن البودر ونقلبهم جيداً .

نحضر إناء آخر صغير ونضع به كوب الماء مع الخميرة ونتركه حتى نختبر الخميرة جيدة أم لا .

بعد أن نتأكد من نجاح الخميرة نضيفها على المواد الجافة ونضيف إليها الزيت ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية، ثم نتركها حتى تتخمر جيداً .

بعد أن تتخمر نحضر العجينة ونشكلها بالشكل الذي تريدنه ونحشيها بالجبن أو الدجاج الذي تم تحضيره سابقة أو أي حشوة تردينها .

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ثم نتركها حتى تستوي تماماً .

وتقدم وهي ساخنه ومعها الصلصة والمخلل وبالهناء والشفاء . طريقة تحضير فطائر الجبن السريعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون عجن وبدون فرن وبمكون واحد عملت الفطائر السريعة بأكثر من حشوة طعمها تحفة لازم تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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