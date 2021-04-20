خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج من الاستخدام الأول

خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين، تبحث العديد من الفتيات عن خلطة طبيعية لتبيض اليدين والرجلين، حيث تسعى الفتيات دائماً للظهور بشكل جذاب، وهذا الاهتمام لا يقتصر على الاعتناء بالبشرة فقط، ولكن تعد اليدين من مظاهر الجمال لدى أي أنثى، لذلك تحرص معظم الفتيات على الاهتمام كثيراً بها، ونتيجة لزيادة عمليات البحث عن هذا الموضوع، قررنا تقديم هذا الموضوع وعرض أفضل خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج.

خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين

وصفة زيت الزيتون والعسل

هذه الوصفة تمت تجربتها من معظم الفتيات، وأكدوا نتائج هذه الوصفة المبهرة، ولهذه الوصفة الرائعة نتائج مبهرة في ترطيب البشرة، وهذه الوصفة كالتالي:

قومي بإحضار إناء حجم صغير وضعِ بداخله زيت زيتون، ثم قومِ بإضافة عصير ليمون بمقدار ملعقة كبيرة.

ثم قومِ بمزج هذه المكونات، مع إضافة قليل من الماء الساخن لكي تخلطِ المكونات بشكل جيد.

ثم بعد ذلك عليكِ القيام بتطبيق الخليط على يديكِ بشكل جيد.

ثم قومِ بعمل تدليك بشكل دائري جيداً على يديكِ.

وإستمرِ في التدليك لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

ثم قومِ بترك الخليط على يديكِ لمدة ساعتين على الأقل، حتى يمتص الجلد البشرة بشكل جيد.

وأخيرا اغسلي بشرتك بشكل جيد بالماء بعد ذلك.

وصفة الملح والليمون

منذ قديم الزمان والملح معروف بفوائده المتعددة، حيث يعمل الملح على تقشير الجلد بشكل جيد، كما أن الليمون معروف بقوته الفائقة في التفتيح، وطريقة التحضير كالتالي: