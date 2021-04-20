سر نجاح أكواب الكنافة بالمانجو في المنزل بأقل تكلفة

الكنافة واحدة من الحلويات الشرقية التي لا تحتاج لتحضيرها سوى وقت قليل جدا وتصبح جاهزة للتقديم، وتتنوع وصفات تحضير الكنافة، وتعد أكواب الكنافة بالمانجو أحد هذه الأصناف، وتكون من أفضل الاختيارات التي يمكنك اعدادها عندما يأتي اليكي ضيوف وتحتاجين الى ضيافة سريعة، وتتنوع حشوات الكنافة المختلفة، فيوجد حشوات متنوعة للكنافة، فهناك حشوة كنافة بالمكسرات، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالمانجو ونذكر طريقة اعداد أكواب الكنافة في هذا المقال. سر نجاح أكواب الكنافة بالمانجو سر نجاح أكواب الكنافة بالمانجو نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات الكنافة بالمانجو 2 كيس من الكريمة الباودر. مقدار كوبين من الكريمة. 2 حبّة كبيرة من المانجا ويتم تقطيعها الى مكعبات صغيرة. كيلو من الكنافة المقلية بالزبد أوبالسمن. شربات مكسرات للزينة. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو نضع الكريمة السائلة، وكيسين الكريمة الباودر، ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يزداد حجم الكريمة ويصبح حجمها متضاعف، وبذلك تصبح الكريمة جاهزة لحشو الكريمة.

في صينية يتم تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة وتوضع عليها سمن أو زيت وتوضع في الفرن، حتى تحمر الكنافة ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي.

يتم وضع كريمة في أكواب الكنافة، وبعد ذلك توضع الكنافة في الأكواب وبعد ذلك توضع الكنافة حتى ينتهي المقدار.

بين كل طبقه وأخرى يوضع ملعقتين من الشربات.

يمكنك حشو الكنافة بالمانجا، وتوضع فوقها الكنافة والكريمة، ونكمل الباقي حتى تنتهي الكمية.

نقوم بوضع مكعبات المانجو فوق كاسات التقديم ويمكن تزينها بالكريمة.

ويمكنك اضافة مكسرات فوق أكواب الكنافة بالمانجو، وتوضع أكواب الكنافة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات وتقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة يمكنك تحضير أكواب الكنافة بالمانجو والكريمة في المنزل من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة. الوسوم

الكنافة واحدة من الحلويات الشرقية التي لا تحتاج لتحضيرها سوى وقت قليل جدا وتصبح جاهزة للتقديم، وتتنوع وصفات تحضير الكنافة، وتعد أكواب الكنافة بالمانجو أحد هذه الأصناف، وتكون من أفضل الاختيارات التي يمكنك اعدادها عندما يأتي اليكي ضيوف وتحتاجين الى ضيافة سريعة، وتتنوع حشوات الكنافة المختلفة، فيوجد حشوات متنوعة للكنافة، فهناك حشوة كنافة بالمكسرات، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالمانجو ونذكر طريقة اعداد أكواب الكنافة في هذا المقال. سر نجاح أكواب الكنافة بالمانجو سر نجاح أكواب الكنافة بالمانجو نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات الكنافة بالمانجو 2 كيس من الكريمة الباودر. مقدار كوبين من الكريمة. 2 حبّة كبيرة من المانجا ويتم تقطيعها الى مكعبات صغيرة. كيلو من الكنافة المقلية بالزبد أوبالسمن. شربات مكسرات للزينة. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو نضع الكريمة السائلة، وكيسين الكريمة الباودر، ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يزداد حجم الكريمة ويصبح حجمها متضاعف، وبذلك تصبح الكريمة جاهزة لحشو الكريمة.

في صينية يتم تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة وتوضع عليها سمن أو زيت وتوضع في الفرن، حتى تحمر الكنافة ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي.

يتم وضع كريمة في أكواب الكنافة، وبعد ذلك توضع الكنافة في الأكواب وبعد ذلك توضع الكنافة حتى ينتهي المقدار.

بين كل طبقه وأخرى يوضع ملعقتين من الشربات.

يمكنك حشو الكنافة بالمانجا، وتوضع فوقها الكنافة والكريمة، ونكمل الباقي حتى تنتهي الكمية.

نقوم بوضع مكعبات المانجو فوق كاسات التقديم ويمكن تزينها بالكريمة.

ويمكنك اضافة مكسرات فوق أكواب الكنافة بالمانجو، وتوضع أكواب الكنافة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات وتقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة يمكنك تحضير أكواب الكنافة بالمانجو والكريمة في المنزل من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة.

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