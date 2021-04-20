طريقة عمل سينابون بالقرفة وصوص الشيكولاته البيضاء بتكلفة قليلة وإمكانيات بسيطة نقدمها لكم، حيث يعد السينابون من الحلويات التي لا يختلف أحد على حبها حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، كما أنها ذات مذاق شهي ومميز لا يختلف على حبه على كلًا من الأطفال والكبار، وهو ما جعله يدخل ضمن قائمة الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في العزائم والاجتماعات العائلية، لأن الجميع يحبها ويفضل تناولها، وذات قيمة غذائية عالية بسبب المكونات التي تستخدم في إعداده.

طريقة عمل سينابون بالقرفة

السينابون هو واحدًا من أشهر الحلويات المخبوزة والتي تتميز بكونها يتم حشوها بالقرفة التي تميز طعمه، كما أنه من الحلويات الأشهر مبيعًا في العالم ويحرص الجميع على تناوله بشكل مستمر، وهو ما دفعنا اليوم للتحدث عن طريقة تحضيره في المنزل لتوفير الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها في شراء كمية كبيرة منه.

4 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوبٍ من السكر.

كوب وربع من الماء الدًافئ.

نصفُ كوبٍ من بودرة الحليب.

نصفُ كوبٍ من الزٌبدة الطريًة.

ملعقةٌ صغيرةٌ من الملح.

بيضة.

كيس صغير من الخميرةِ الفوريةِ.

يتم خلط الماء الدافئ إلى الخميرة وتحريكهم جيدًا حتى الذوبان.

في وعاءٍ آخر نخُلط الحليبَ والسكر والزبدة والبيضةَ ورشةَ الملح، ثم ننخل الدقيق وبودرة الحليب.

نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط حتى يتجانس، ثم نضيف خليط الماء بالخميرة، ونترك العجين بعض الوقت حتى يرتاح.

نقوم بتحضير الحشو بعد ذلك عن طريق خلط القرفة والزُبدة والسكر والزبَيب أو الجوز في وعاء معًا بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بحشو العجين ولفه بشكل اسطواني، ووضعه في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم تركه ليبرك وتزينه وفقًا للرغبة.

مكونات عمل سينابونطريقة تحضير سينابون