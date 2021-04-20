عمل قرص عقيلي السعودي مع صوص الزعفران والهيل هشه وطرية لازم تعمليها

عمل قرص عقيلي السعودي مع صوص الزعفران، القرص العقيلي السعودي هي واحدة من نسخ عديدة من القرص العقيلي المشهورة في الوطن العربي وخاصة دول الخليج العربي، ويتم تحضيرها بعدة طرق سنتعرف علي أحدها من خلال السطور التالية.

عمل قرص عقيلي السعودي مع صوص الزعفران

من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة ومكونات عمل قرص عقيلي السعودي مع صوص الزعفران بطريقة سهله وبسيطة

مكونات عمل القرص العقيلي السعودي

في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بخفق مقدار البيض والسكر والفانيليا ومسحوق الهيل، ويستمر الخفق حتى يزيد حجم الخليط إلى الضعف ويشكل رغوة على السطح.

نبدأ في إضافة الدقيق تدريجياً مع استمرار الخفق حتى يتجانس الخليط بشكل مناسب.

نقوم بإضافة ماء الورد والزعفران إلى الخليط بعد أن يتم نقع مسحوق الزعفران في ماء الورد لمدة نصف ساعة.

نبدأ بإضافة قطع التمر مع استمرار خفق المكونات في الخلاط لفترة قصيرة.

بعد ذلك في صينية الخبر نقوم بدهن الصينية بالزبدة أو السمن ونضيف إليها الخليط ونوزعه بشكل مناسب، ويمكن رش بعض بذور السمسم بشكل اختياري.

ندخل الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونترك الصينية لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة أو حتى تنضج بشكل تام.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى مكعبات وتقدم باردة مع الشاي أو القهوة.

طريقة تحضير القرص العقيلي السعودي

إلى هنا نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا بعنوان القرص العقيلي السعودي، وقد شرحنا بالتفصيل تحضير القرص على الطريقة السعودية، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم.