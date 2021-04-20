طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المعجزة لبشرة نضرة وخالية من التجاعيد

يعد كريم النشا وماء الورد ، من أفضل أنواع الكريمات التي يمكن استخدامها في فترة الصيف، وهو من الكريمات الجميلة التي تمنح البشرة النعومة والبياض الناصع، وهو من الكريمات التي يمكن عملها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، وأمن على البشرة ولا يتسبب بأي ضرر للبشرة لأنه يحتوي على مواد طبيعية مفيدة تزيد من جمال البشرة وتمنحها التألق والجاذبية، ويساعد على تفتيحها ويخلصها من كل المشاكل التي تواجهها، وهو من الكريمات الفعالة التي تظهر نتائجها من أول استعمال، وينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل باستخدام الكريم يومياً قبل النوم لتحصلي على نتائج مدهشة، وتوجد العديد من الكريمات الطبيعية التي تساعد على حماية والبشرة مثل كريم الكركم والزبادي، وكريم البنجر والنشا، ولكل سيدة تحلم ببشرة صافية وناعمة دون استخدام المساحيق الكيميائية، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المدهش الذي يحل جميع مشاكل البشرة.

مكونات كريم النشا وماء الورد

سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر إناء فارغ ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً.

نقوم بوضع الإناء على نار هادئة ونستمر بالتقليب حتى يتماسك الخليط تماماً ويصبح قوامه ثقيل مثل الكريمة.

نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع الكريم في علبة فارغة تكون محكمة الغلق، ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع الكريم على الوجه ونوزعه بالتساوي على الوجه ونتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد وننشفه جيداً من الماء، ثم نقوم بمسح الوجه بماء الورد بواسطة قطنة.

نقوم بوضع الكريم يومياً على الوجه حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يوجد للكريم فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهى كما يلي:-