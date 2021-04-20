وصفة رهيبة لعمل كروكيت البطاطس في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة جداً

يعد كروكيت البطاطس ، من أفضل الأكلات السريعة، والبطاطا من الخضراوات ذات فوائد كثيرة، لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات، وتتميز بطعمها النشوي، فهي من أشهر الأغذية التي يعتمد عليها جسم الأنسان، وتعتبر هذه الوجبة من أشهي وألذ الوجبات الخفيفة، ويحبها الكثير من الأطفال والصغار، فهي أكلة يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك خلال الأسبوع، فهي من الأكلات المفضلة لدي الجميع، فهي يمكن أن تقدم بكثير من الطرق، فهي من أكثر الخضروات المنتشرة في العالم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني، أفضل طريقة لتحضير كروكيت البطاطس في المنزل بأبسط الخطوات. مكونات عمل كروكيت البطاطس مكونات عمل كروكيت البطاطس تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط مكونات لعمل كروكيت البطاطس في المنزل:- 5 حبات من البطاطس المسلوق.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. للتغطية:- كوب من الدقيق.

2 بيضة.

2 بياض بيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرف من خلال السطور الأتية علي أسهل وأبسط الخطوات لعمل كروكيت البطاطس في المنزل:- نقوم بتقشير البطاطس ونسلقها في الماء، ثم نهرسها وهي ساخنة، نضيف الزبدة وصفار البيض إلي البطاطس المهروسة، ونخلطهم جيداً حتي يتكون معك قوام ناعم وسلس. ثم نقوم بإضافة البهارات ونخلط، لو حسينا أن القوام سائلاً نضع معلقة من النشا، نضع البطاطس في كيس ونشكلها رول ونضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة. بعد كدة نقطعه إلي شرائح بالطول، نأخذ كل قطعة نضعها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ونكرر بيض بقسماط هكذا حتي ننتهي من الكمية. نقوم بوضعها في الفريزر مرة ثانية لمدة نصف ساعة، ونحمرها في الزيت الساخن، حتي يصبح لونها ذهبي، بعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت علي مناديل مطبخ وتقدم ساخنة بالصحة والعافية الوسوم

يعد كروكيت البطاطس ، من أفضل الأكلات السريعة، والبطاطا من الخضراوات ذات فوائد كثيرة، لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات، وتتميز بطعمها النشوي، فهي من أشهر الأغذية التي يعتمد عليها جسم الأنسان، وتعتبر هذه الوجبة من أشهي وألذ الوجبات الخفيفة، ويحبها الكثير من الأطفال والصغار، فهي أكلة يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك خلال الأسبوع، فهي من الأكلات المفضلة لدي الجميع، فهي يمكن أن تقدم بكثير من الطرق، فهي من أكثر الخضروات المنتشرة في العالم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني، أفضل طريقة لتحضير كروكيت البطاطس في المنزل بأبسط الخطوات. مكونات عمل كروكيت البطاطس مكونات عمل كروكيت البطاطس تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط مكونات لعمل كروكيت البطاطس في المنزل:- 5 حبات من البطاطس المسلوق.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. للتغطية:- كوب من الدقيق.

2 بيضة.

2 بياض بيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرف من خلال السطور الأتية علي أسهل وأبسط الخطوات لعمل كروكيت البطاطس في المنزل:- نقوم بتقشير البطاطس ونسلقها في الماء، ثم نهرسها وهي ساخنة، نضيف الزبدة وصفار البيض إلي البطاطس المهروسة، ونخلطهم جيداً حتي يتكون معك قوام ناعم وسلس. ثم نقوم بإضافة البهارات ونخلط، لو حسينا أن القوام سائلاً نضع معلقة من النشا، نضع البطاطس في كيس ونشكلها رول ونضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة. بعد كدة نقطعه إلي شرائح بالطول، نأخذ كل قطعة نضعها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ونكرر بيض بقسماط هكذا حتي ننتهي من الكمية. نقوم بوضعها في الفريزر مرة ثانية لمدة نصف ساعة، ونحمرها في الزيت الساخن، حتي يصبح لونها ذهبي، بعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت علي مناديل مطبخ وتقدم ساخنة بالصحة والعافية

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