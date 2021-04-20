طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الحارة

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس، بمناسبة شهر رمضان المبارك كنا قد تحدثنا سابقا عن طريقة عمل كبسة الدجاج السعودي وأيضاً طريقة عمل برياني اللحم السعودي في الوعاء الفخاري وتحدثنا أيضاً عن طريقة تحضير مندي الدجاج السعودي، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة جديدة لعمل الكبسة السعودي ولكنها بمذاق الأكلات الهندية سوف يحبها عشاق التوابل و البهارات و المذاق الحار ويفضل أن تقدم مع صلصة الدقوس الحارة. مقادير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الحارة كيلو لحم ضأن بالعظم.

5 ملعقة كبيرة زبد.

نصف كوب كراث مقطع ناعم.

2 حبة بصل أبيض مقطع شرائح.

1 كوب صلصة طماطم.

ملح حسب الرغبة.

2 حبة فلفل أخضر حار.

2 ملعقة صغيرة لومي مجفف.

ملعقة صغيرة زعفران.

1 عود قرفة.

1ملعقة كبيرة بابريكا.

3 حبات قرنفل.

8 حبة حبهان (هيل).

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

5 فص ثوم مفروم.

1 كوب عصير برتقال.

8 كوب مرقة لحم

نصف كوب بشر قشر البرتقال.

2 كوب أرز بسمتي أو مصري (الحبة القصيرة

نصف كوب لوز ومكسرات محمصة للتزيين. طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس نقوم بوضع الأرز فى وعاء به ماء فاتر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتصفيته. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبد ويوضع على النار حتى يسخن ثم نضيف إليه قطع اللحم و نبدأ في تقليبها حتى تكتسب اللون الذهبي. الآن نقوم بإضافة البصل والكراث إليها مع الإستمرار في تقليبهم مع اللحم بالزيت حتى يتحول لونهم للون الذهبى. ثم نضيف اللومي المجفف والفلفل الحار مع الملح والبهارات ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع اللحم والبهارات. وبعد ذلك نقوم بإضافة الزعفران مع عصير البرتقال وصلصة الطماطم ونستمر بفي التقليب لمدة 3 دقائق. الآن نقوم بإحضار وعاء أخر ويوضع على النار ونضع به مرق اللحم حتى يغلي. ثم نقوم بإضافة مرق اللحم المغلى بالوعاء الأول ونتركه على النار لمدة ساعة ونصف تقريباً حتى ينضج اللحم تماماً.

8. بعد ذلك نقوم بوضع البرتقال المبشور والأرز في الوعاء مع اللحم و عند غليان الماء نغطى الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

9. نحضر طبق التقديم ثم نقوم بقلب الوعاء فيه بحيث يصبح الأرز في الأسفل و اللحم على الوجه. وبعد ذلك نقوم بتزيين الطبق باللوز والمكسرات المحمصة. مقادير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الحارةطريقة تحضير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الوسوم

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس، بمناسبة شهر رمضان المبارك كنا قد تحدثنا سابقا عن طريقة عمل كبسة الدجاج السعودي وأيضاً طريقة عمل برياني اللحم السعودي في الوعاء الفخاري وتحدثنا أيضاً عن طريقة تحضير مندي الدجاج السعودي، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة جديدة لعمل الكبسة السعودي ولكنها بمذاق الأكلات الهندية سوف يحبها عشاق التوابل و البهارات و المذاق الحار ويفضل أن تقدم مع صلصة الدقوس الحارة. مقادير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الحارة كيلو لحم ضأن بالعظم.

5 ملعقة كبيرة زبد.

نصف كوب كراث مقطع ناعم.

2 حبة بصل أبيض مقطع شرائح.

1 كوب صلصة طماطم.

ملح حسب الرغبة.

2 حبة فلفل أخضر حار.

2 ملعقة صغيرة لومي مجفف.

ملعقة صغيرة زعفران.

1 عود قرفة.

1ملعقة كبيرة بابريكا.

3 حبات قرنفل.

8 حبة حبهان (هيل).

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

5 فص ثوم مفروم.

1 كوب عصير برتقال.

8 كوب مرقة لحم

نصف كوب بشر قشر البرتقال.

2 كوب أرز بسمتي أو مصري (الحبة القصيرة

نصف كوب لوز ومكسرات محمصة للتزيين. طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس نقوم بوضع الأرز فى وعاء به ماء فاتر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتصفيته. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبد ويوضع على النار حتى يسخن ثم نضيف إليه قطع اللحم و نبدأ في تقليبها حتى تكتسب اللون الذهبي. الآن نقوم بإضافة البصل والكراث إليها مع الإستمرار في تقليبهم مع اللحم بالزيت حتى يتحول لونهم للون الذهبى. ثم نضيف اللومي المجفف والفلفل الحار مع الملح والبهارات ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع اللحم والبهارات. وبعد ذلك نقوم بإضافة الزعفران مع عصير البرتقال وصلصة الطماطم ونستمر بفي التقليب لمدة 3 دقائق. الآن نقوم بإحضار وعاء أخر ويوضع على النار ونضع به مرق اللحم حتى يغلي. ثم نقوم بإضافة مرق اللحم المغلى بالوعاء الأول ونتركه على النار لمدة ساعة ونصف تقريباً حتى ينضج اللحم تماماً.

8. بعد ذلك نقوم بوضع البرتقال المبشور والأرز في الوعاء مع اللحم و عند غليان الماء نغطى الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

9. نحضر طبق التقديم ثم نقوم بقلب الوعاء فيه بحيث يصبح الأرز في الأسفل و اللحم على الوجه. وبعد ذلك نقوم بتزيين الطبق باللوز والمكسرات المحمصة. مقادير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس الحارةطريقة تحضير الكبسة السعودي باللحم الضأن مع صلصة الدقوس

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