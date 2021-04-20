التغذية السليمة لكبار السن في شهر رمضان، ويعد الكبار من أسباب النعمة والبركة في المنزل، منهم نتعلم كل شيء وأهمها الصيام والصلاة والعبادات.

ويحرص كبار السن على عدم تفويت الفرصة لصيام وقيام شهر رمضان المبارك، كعادتهم كل سنة، حتى وإن كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو حادة. وفي حال كان الصيام بطريقة خاطئة بدء من الطعام وانتهاء بالراحة والنوم، فإن الصيام يمكن أن يفاقم من أوضاعهم الصحية.

لذا نتعرف في موضوعنا اليوم، على سبل التغذية السليمة لكبار السن في شهر رمضان لضمان صيامه بشكل صحي كما أوردها موقع " ويب طب".

التغذية السليمة لكبار السن في شهر رمضان

أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها كبار السن في رمضان دوت الخليج الامساك وسوء التغذية، لذا يجب الحرص على تقديم الغذاء المتوازن والمتنوع لهم خلال وجبتي الافطار والسحور لضمان عدم تعرضهم لهذه المشاكل.

واتباع نظام غذائي صحي هو أول الخطوات ليتنعم كبار السن بصحة جيدة ويحمون أنفسهم من الامراض التي قد تصيبهم نتيجة سوء التغذية، مثل الزهايمر والجلطات القلبية والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

والتغذية السليمة لكبار السن في شهر رمضان التي ذكرها الموقع المختص تتضمن التالي:

التفاح: مصدر ممتاز للبوتاسيوم ومضادات الاكسدة وفيتامين سي المهم للوقاية من الالتهابات. كما تحتوي الحبة المتوسطة من التفاح على 4.4 جرام من الألياف التي تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

كذلك يعزز التفاح ثبات مستويات السكر في الدم وقد يخفض نسبة الكوليسترول السيء.

الخضروات الورقية الداكنة: يسهم الاكثار من تناول هذه الخضروات في الوقاية من مرض الزهايمر، وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة ( Annals of Neurology ) وجود علاقة بين انخفاض تناول الخضراوات الورقية كالسبانخ واللفت، والبروكلي، وتراجع مستويات الإدراك المعرفي مع تقدم العمر.

) وجود علاقة بين انخفاض تناول الخضراوات الورقية كالسبانخ واللفت، والبروكلي، وتراجع مستويات الإدراك المعرفي مع تقدم العمر. الاسماك: يحتاج كبار السن للحصول على احماض اوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب والدماغ، والمتواجدة بشكل كبير في اسماك السلمون والتونا والماكريل والسردين. كما يمكن الحصول على هذه الاحماض من المكسرات وبذور الكتان والزيوت الصحية والفاصوليا.

البيض: لاحتوائه على مركب الكولين الذي تفيد دراسات عدة أنه قد يفيد الذاكرة ويحمي من تراكم الدهون في الكبد. كما يحتوي البيض الفيتامينات، والبروتينات، وأحماض الفوليك، ومعادن السيلينيوم والفوسفور والكالسيوم.

المحار: من الاطعمة الغنية بفيتامين ب12 والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنياسين والريبوفلافين والثيامين، وفيتامين سي، والفوسفور، والصوديوم، المفيدة لصحة الدماغ. اضافة لاحماض اوميغا 3 الدهنية والكوليسترول الجيد ومضادات الاكسدة.

الهليون: من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والكوليسترول، وهي مصدر جيد لحمض الفوليك والبروتين وفيتامينات أ وسي وك والالياف الغذائية التي تخفض الكوليسترول في الدم.

التوت: من الفواكه الغنية بمضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان وتسريع الشيخوخة.

الشوكولاته الداكنة: لغناها بمضادات الاكسدة التي تقلل خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما تخفض ضغط الدم بشرط تناولها باعتدال.

القهوة: تناول القهوة باعتدال ايضاص، يسهم في تقليل خطر الزهايمر وامراض القلب والجهاز التنفسي، والسكتة الدماغية والسكري والالتهابات عند كبار السن.

الالبان: ومشتقاتها من الأطعمة الصديقة للهضم في رمضان، والغنية بالبروتينات، وقليلة السكر، كما تحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام.

الالياف: من افضل السبل لضمان التغذية السليمة لكبار السن في شهر رمضان، كونها تنظم حركة الامعاء وتمنع الاصابة بالامساك.

لذا يوصى باتباع كبار السن لنظام غذائي غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، لحماية أنفسهم من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والبدانة والسرطان.