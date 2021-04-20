ما دوت الخليج فوائد تناول الشاي الاخضر بين الفطور والسحور... تتلخص هذه الفوائد في احتوائه على عدد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية مثل الفيتامينات و المعادن ومضادات الأكسدة التي تفيد الجسم من نواحي كثيرة خاصة في رمضان سنتعرف عليها في التالي:

ما دوت الخليج فوائد تناول الشاي الاخضر بين الفطور والسحور:

أكد موقع "صحتي" أن تناول الشاي الاخضر بين الفطور والسحور عادة مثالية، وله فوائد عدة على الصحة، وهي:

الشاي الأخضر من أهم الأعشاب التي تساعد على الهضم وتحسن عملية الهضم، وتعزز عملية الأيض.

شرب الشاي الأخضر يخلص الجسم من الغازات والشعور بالامتلاء أو التخمة.

بعض الأطعمة المتناولة على وجبة الإفطار قد تترك رائحة غير محببة بالفم، والشاي الأخضر يعمل على تطهير الفم من البكتيريا المسببة لتلك الروائح.

الشاي الأخضر مشروب صحي يعوض الجسم عن السوائل المفقودة خلال الصيام.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطان، وبالتالي فإن شرب الشاي الأخضر يرفع مناعة الجسم ضد الأمراض السرطانية.

من فوائد تناول الشاي الأخضر الوقاية من علامات الشيخوخة والتقدم بالسن.

الشاي الأخضر يساهم في خفض الكوليسترول الضار بالجسم و بالتالي يحمي القلب من الأمراض ومنها السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يعد الشاي الأخضر مشروبا صحيا وهو مفيد في عملية تنظيم السكر في الدم، لذلك فإن شربه بعد الوجبات يحقق تلك الفوائد، كما أنه مناسب لمرضى السكري.

لخسارة الوزن في رمضان ينصح بشرب الشاي الأخضر يوميًا، كونه يساعد على حرق السعرات الحرارية ويمنع تخزين الدهون.

المعادن والفيتامينات في الشاي الأخضر تعمل على رفع مناعة الجسم و ترفع الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الموسمية.

من فوائد الشاي الأخضر الصحية المساهمة في علاج الأمراض الالتهابية ومنها التهابات المفاصل.

وأخيرا والأهم يجب عدم شرب الشاي الأخضر بعد الوجبات مباشرة أو قبلها كذلك، كونه يمنع امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد، وأفضل وقت لشربه هو بعد ساعة على الأقل من موعد تناول الوجبات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.