أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها من أول استعمال

إزداد البحث عن أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة، حيث تلجأ معظم الفتيات إلى الوصفات الطبيعية، التي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية في المنزل، بدلاً من اللجوء إلى وضع مساحيق التجميل التي تعمل على تدمير البشرة وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم أفضل طريقة تمكنك من عمل كريم طبيعي لتبييض البشرة.

أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة

من المعروف عن الكركم أنه يتم استخدامه في العديد من الوصفات، وله نتائج مبهرة، وإذا كنت تود معرفة سر الكركم في التبييض، عليك استكمال المقالة للنهاية، والمكونات كالتالي:

حليب بمقدار ملعقتان حجم كبير.

دقيق بمقدار ملعقتان حجم صغير.

عصير ليمون طازج بمقدار ثلاثة قطرات.

كركم بمقدار ملعقة صغيرة.

نشا بمقدار ثلاثة ملاعق.

خطوات تحضير الكريم الطبيعي

يلزم إتباع المكونات بشكل صحيح، لأن عدم وضع المكونات بشكل دقيق، يجعل القوام غير مناسب، وطريقة التحضير كالتالي:

في إناء حجم وسط، قومِ بتجهيزه وتعقيمه بشكل جيد.

ثم قومِ بوضع الكركم ثم مقدار النشا ثم الدقيق في الإناء ويراعي وضع المقادير بشكل جيد.

ثم قومِ بمزج هذه المكونات بشكل جيد.

ثم بعد ذلك قومِ بإضافة المواد السائلة، مثل الحليب ثم عصير الليمون.

وإستمرِ في التقليب حتى تختلط كافة المكونات، وذلك حتى تحصلي على خليط ذو قوام جيد.

حيث يراعى أن يكون الخليط متماسك بحيث لا يكون رخواً أو ليناً ولا يكون شديد صلب، يجب أن يكون مناسب.

وفي حالة كون الوصفة شديدة صلبة، يجب إضافة القليل من اللبن لكي تحصلي على قوام مناسب.

وفي حالة كون الخليط لين، قومِ بإضافة القليل من النشا لكي تحصلي على قوام مناسب.

أما بالنسبة إلى طريقة وضع الكريم، قوم بتنظيف بشرتك وذلك من خلال غسول مناسب، ثم قومِ بتطبيق قليل من كريم الكريم، وقومِ بتركه على وجهك لليوم التالي.