طريقة عمل المسخن بطرق سهلة وصحية منال العالم

يعد المحمّر أو ما يسمى بـ المسخن من الوجبات الأردنيّة والفلسطينيّة القديمة وأتت مكوّنات هذه الأكلة من البيئة الزراعية في بلاد الشام حيث تتكون من الدجاج المشوي مع البصل، والفلفل، وزيت الزيتون، والسماق، وحبوب الصنوبر المقليّ، ويُتم تقديمه أغلب الأحيان على خبز الطابون، ومن أشهر الصفات الخليجية الكليجة السعودية، وقدمنا لكم طريقة عمل الحمام المحشي، وأيضا اللازانيا والعديد من الوصفات المتنوعة.

طريقة عمل المسخن

المسخن بخبز الطابون مكوّنات العجينة:

كوب من الدقيق الكامل الأسمر.

كوب من الحليب الدافئ.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من السكر، والملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مكوّنات الدجاج:

كيلو غرامٍ من الدجاج.

بصلة كبيرة.

عود من القرفة.

عشر حبات من الهيل الصحيح.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكوّنات خليط البصل:

أربع بصلات كبيرة مفرومة خشناً.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الصنوبر المقلي.

طريقة التحضير

تحضير الدجاج: نضع قطع البصل بداخل الدجاج، ونضيف عودي القرفة، وفصوص الهيل، ونحضر قدر ونشعل عليه النار، ونضع المكونات، نسكب بعض الماء، ونغطي القدر، نترك الدجاج ليتم سلقه لمدة لا تقل عن خمس وثلاثين دقيقة.

تحضير خليط البصل:نفرم البصل الأحمر ونضعه في إناء علي النار مع قليل من زيت الزيتون، والسماق، والملح، ونترك المكونات تنضج على النار إلى أن يتغير لون البصل إلي أن يصبح لونه بني.

تحضير العجينة:

نحضر الخلاط ونضعه فيه نوعي الدقيق، وزيت الزيتون، ورشة من السكر والملح، والخميرة، ونخلطهم على سرعة بطيئة، ثم نضيف اللبن بالتدريج، ونخلط مرة أخرى، لمدة خمسة دقائق.

نشكل العجين إلى قطع دائرية، ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نغطي طاولة العمل بالدقيق ونفرد العجينة بالنشابة حتى تصبح رغيف دائري، والسمك يكون حسب الرغبة.

نشوي الرغيف في الشواية، إلى أن يصبح لونه ذهبي، مع الحرص على التقليب على الوجهين لكيلا ينتفخ الرغيف.

بعد عملية الشوي نتركه على فوطة مطبخ نظيفة ونغطيه بها.

نقوم بالاستمرار في تحضير الخبز من العجينة إلى أن ننتهي من الكَمّيَّة كلها.

أخيرا نوزع كَمّيَّة من البصل والدجاج، ويرش بعض الصنوبر المقلي، ونلف الرغيف، ونضعه في طبق التقديم، ويؤكل ساخنا.