طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل بشكل ومذاق رائع وبأقل تكلفة

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تعد البقلاوة من الحلويات التركية المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها في شهر رمضان الكريم حيث أنها من الحلويات الرمضانية المحبوبة، ايضاً سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير متعبة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من عجينة البقلاوة و المكسرات ومقادير بسيطة آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل.مقادير عمل البقلاوة
تحتوي البقلاوة على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ باكيت عجينة الجلاش أو البقلاوة.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من الفستق الحلبي.
- نصف كوب جوز.
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب من الماء.
- ماء زهر.
نحضر إناء عميق ونضع به الماء والسكر وماء الزهر ونقلبهم جيداً ونتركه يغلي لمدة ٥ دقائق ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البقلاوة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من السمن توضع أول رقاقة وتدهن بالسمن نكمل هذه الكمية مثل الطبقة الأولي.
- بعد ذلك نقوم بطحن المكسرات ونضعها في المنتصف للحشو ونغطيها بالرقاق تقطع العجينة الزيادة باستخدام السكين.
- ثم نقطع العجينة إلى مربعات صغيرة بعد ذلك ندهنها بالسمن أو الزبدة، بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نخرجها وتغطى بورق الألومنيوم.
- ثم ندخلها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة مرة آخرى بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ونتركها لتبرد قليلاً.
- وتوضع في طبق التقديم ونرش عليها الفستق وتقدم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى رمضان وبالهنا والشفاء.
الوسوم
تعد البقلاوة من الحلويات التركية المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها في شهر رمضان الكريم حيث أنها من الحلويات الرمضانية المحبوبة، ايضاً سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير متعبة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من عجينة البقلاوة و المكسرات ومقادير بسيطة آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل.مقادير عمل البقلاوة
تحتوي البقلاوة على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ باكيت عجينة الجلاش أو البقلاوة.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من الفستق الحلبي.
- نصف كوب جوز.
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب من الماء.
- ماء زهر.
نحضر إناء عميق ونضع به الماء والسكر وماء الزهر ونقلبهم جيداً ونتركه يغلي لمدة ٥ دقائق ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البقلاوة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من السمن توضع أول رقاقة وتدهن بالسمن نكمل هذه الكمية مثل الطبقة الأولي.
- بعد ذلك نقوم بطحن المكسرات ونضعها في المنتصف للحشو ونغطيها بالرقاق تقطع العجينة الزيادة باستخدام السكين.
- ثم نقطع العجينة إلى مربعات صغيرة بعد ذلك ندهنها بالسمن أو الزبدة، بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نخرجها وتغطى بورق الألومنيوم.
- ثم ندخلها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة مرة آخرى بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ونتركها لتبرد قليلاً.
- وتوضع في طبق التقديم ونرش عليها الفستق وتقدم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى رمضان وبالهنا والشفاء.
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