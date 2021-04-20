طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل بشكل ومذاق رائع وبأقل تكلفة

تعد البقلاوة من الحلويات التركية المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها في شهر رمضان الكريم حيث أنها من الحلويات الرمضانية المحبوبة، ايضاً سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير متعبة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من عجينة البقلاوة و المكسرات ومقادير بسيطة آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البقلاوة اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل البقلاوة

تحتوي البقلاوة على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ باكيت عجينة الجلاش أو البقلاوة.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الفستق الحلبي.

نصف كوب جوز.

نصف كوب من اللوز المحمص.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب من الماء.

ماء زهر.

طريقة عمل شربات البقلاوة

نحضر إناء عميق ونضع به الماء والسكر وماء الزهر ونقلبهم جيداً ونتركه يغلي لمدة ٥ دقائق ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البقلاوة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-