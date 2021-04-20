طريقة عمل شاورما الفراخ البيتي الشهية أطعم من المحلات

تعد شاورما الفراخ البيتي ، من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم، وهى من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ويفضلونا تناولها بكثرة، وهى من الأطعمة المشهورة في جميع البلاد العربية مثل سوريا، والعراق، والأردن، ومصر، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لأنها تمتلك كمية كبيرة من البهارات والتوابل والخضروات المشكلة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، والشعور بالشبع لفترة طويلة، ويتم تحضيرها مقلية أو مشوية أو على الفحم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل شاورما الفراخ البيتي الشهية بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل. مكونات شاورما الفراخ البيتي مكونات شاورما الفراخ البيتي سوف نتعرف على مكونات الشاورما البيتي وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح. بصلة كبيرة مقطعة شرائح. طبق متوسط من الفلفل الرومي الألوان مقطع شرائح. كوب من الزبادي. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة من الثوم البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من البابريكا. حبة من الطماطم المقطعة. ملعقة من بهارات الدجاج. ربع ملعقة من الزنجبيل. عصرة ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الفراخ البيتي الشهية بخطوات بسيطة بالمنزل مثل المطاعم وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع الزبادي، وجميع البهارات والتوابل، والخل، والليمون ونقلبهم مع بعض، ثم نضع شرائح الدجاج ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تتبل تماماً.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب جيداً.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها ملعقتين من الزيت، ونتركها تسخن جيداً.

نقوم بوضع شرائح الدجاج في الطاسة، ونقلبها من حين لأخر حتى تستوي.

نقوم بوضع البصل، والفلفل الألوان، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تنضج تماماً.

نضيف باقي التوابل والبهارات، وحبة الطماطم المقطعة، ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج .

نرفع الطاسة من على النار، ثم نحضر الخبز ونقوم بوضع الشاورما في المنتصف ونلفها على شكل رول، ونقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء، والبطاطس المحمرة، وبالهناء والشفاء. فوائد شاورما الفراخ لصحة الإنسان تحتوي الشاورما على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تحتوي الشاورما على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة.

تعد الشاورما خيار ممتاز في إنقاص الوزن، لأنها لا تمتلك كمية كبيرة من الدهون.

تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، والبروتينات الهامة لجسم الإنسان.

تمد الجسم بالكالسيوم، والحديد، والفسفور، وهى عناصر مهمة لحماية الجسم من الأمراض. الوسوم

تعد شاورما الفراخ البيتي ، من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم، وهى من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ويفضلونا تناولها بكثرة، وهى من الأطعمة المشهورة في جميع البلاد العربية مثل سوريا، والعراق، والأردن، ومصر، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لأنها تمتلك كمية كبيرة من البهارات والتوابل والخضروات المشكلة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، والشعور بالشبع لفترة طويلة، ويتم تحضيرها مقلية أو مشوية أو على الفحم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل شاورما الفراخ البيتي الشهية بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل. مكونات شاورما الفراخ البيتي مكونات شاورما الفراخ البيتي سوف نتعرف على مكونات الشاورما البيتي وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح. بصلة كبيرة مقطعة شرائح. طبق متوسط من الفلفل الرومي الألوان مقطع شرائح. كوب من الزبادي. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة من الثوم البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من البابريكا. حبة من الطماطم المقطعة. ملعقة من بهارات الدجاج. ربع ملعقة من الزنجبيل. عصرة ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير شاورما الفراخ البيتي الشهية بخطوات بسيطة بالمنزل مثل المطاعم وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع الزبادي، وجميع البهارات والتوابل، والخل، والليمون ونقلبهم مع بعض، ثم نضع شرائح الدجاج ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تتبل تماماً.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب جيداً.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها ملعقتين من الزيت، ونتركها تسخن جيداً.

نقوم بوضع شرائح الدجاج في الطاسة، ونقلبها من حين لأخر حتى تستوي.

نقوم بوضع البصل، والفلفل الألوان، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تنضج تماماً.

نضيف باقي التوابل والبهارات، وحبة الطماطم المقطعة، ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج .

نرفع الطاسة من على النار، ثم نحضر الخبز ونقوم بوضع الشاورما في المنتصف ونلفها على شكل رول، ونقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء، والبطاطس المحمرة، وبالهناء والشفاء. فوائد شاورما الفراخ لصحة الإنسان تحتوي الشاورما على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تحتوي الشاورما على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة.

تعد الشاورما خيار ممتاز في إنقاص الوزن، لأنها لا تمتلك كمية كبيرة من الدهون.

تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، والبروتينات الهامة لجسم الإنسان.

تمد الجسم بالكالسيوم، والحديد، والفسفور، وهى عناصر مهمة لحماية الجسم من الأمراض.

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