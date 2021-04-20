وصفة الحليب المكثف المحلى بدون زبدة في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة واقتصادية

نقدم لكم اليوم وصفة الحليب المكثف حيث يعتبر الحليب المحلى من أهم العناصر التي يجب أن تتوافر عند عمل العديد من الحلويات سواء الشرقية أو الغربية، وأيضا يمكن استخدامه كصوص مع العصائر أو الكوكتيل أو سلطة الفواكهن ومن الجدير بالذكر أن يمكننا استخدام الحليب المكثف في تزيين التورت وغيرها، لذا تابعونا.

وصفة الحليب المكثف المحلى

نقدم لكم من خلال هذه المقالة أسهل وأيسر المكونات التي نحتاجها لعمل أهم العناصر لعمل حلويات ذات مذاق رائع، ومن الجدير بالذكر أن يمكن عمل الحليب المكثف ايس كريم بالفانيليا أو الشيكولاتة وذلك بإضافة كمية من الكاكاو الخام أو المحلى ولكن ذا كان خام يجب زيادة السكر قليلا وإليكم المقادير:

2 كوب من الحليب الباودر. 2 كوب من السكر. كوب من الماء الدافئ. ظرف فانيليا

نضع قدر على نار متوسطة ثم نضع كوبان من الحليب الباودر.

نضع الماء الدافئ في القدر ونقوم بالتحريك حتى يتجانس المخلوط.

نضع كوب السكر الباودر ويتم التحريك حتى يتجانس المخلوط.

ثم نضع الفانيليا ونترك الخليط على النار لمدة لا تزيد عن نصف ساعة كمع التقليب بين الحين والاخر، وعند مرور النصف ساعة سوف نجد قوام الحليب أصبح أثقل وذات قوام كثيف.

نرفع الحليب من على النار ثم نتركه يبرد لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نضعه في علبة محمة الإغلاق ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم استخدميه ويمكن تخزيينه.

طريقة عمل الحليب المكثفكيفية حفظ الحليب المكثف المحلى

نضع الحليب بعد عمله في علبة محكمة الإغلاق أو أكثر من علبة وتكون صغيرة والذي لا يؤخذ منه يوضع في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة ولن يتضرر بشئ ولكن إذا كمان الجو حارا يجب وضعه في الثلاجة أو الفريزر.