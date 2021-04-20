طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية الشهية لذيذة الطعم بالفرن

كفتة الحاتي ، من ألذ وأطعم أنواع الكفتة التي يمكن تحضيرها بالمنزل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عملها في المنزل، وهى من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار ويفضلونها على كثير من الوجبات التقليدية الأخرى، وتوجد أنواع كثيرة منها، وأهمها كفتة الفراخ المشوية بالفرن، وكفتة البطاطس باللحمة المفرومة، وتحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما تحتوي على الفيتامينات، والمعادن مثل الزنك، والحديد، والكالسيوم، وهى مواد لا يستطيع الجسم الاستغناء عنها، وتحتوي على سعرات حرارية عالية حيث أن 100 جرام من اللحمة المشوية يحتوي على 11 جرام من البروتين، وأربعة جرامات من الكربوهيدرات، وخمسة وعشرون جرام من الدهون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية بالفرن.

مكونات كفتة الحاتي

يحتوي هذا النوع من الوجبات على بعض المكونات البسيطة التي توجد في أغلب البيوت وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم الضأن المفروم الخشن.

عدد 1 ملعقة صغيرة من دهن لية الخروف لنحصل على مذاق كفتة الحاتي.

عدد 1 بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

عدد 1 حبة طماطم مفرومة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

قطعة فحم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالآتي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة، ما عدا البصل، والطماطم المفروم. نقلب جميع المكونات جيداً، ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل القيام بتسويته. نحضر أسياخ خشبية أو معدنية للف الكفتة، وأثناء عملية اللف نقوم بتبليل الأيدي مع كل أصبع كفتة في ماء الطماطم والبصل. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية كلها. نقوم بتسويتها على شواية الفرن، ثم نقوم بإخراجها ونلفها بورق السلوفان، ونضع معها قطعة الفحم الساخنة، ونتركها مدة 10 دقائق بالفرن مرة ثانية. نقوم بإخراجها من ورق السلوفان بعد ما أخذت رائحة الشواء على الفحم.

مكونات كفتة الدجاج المشوية

تحتوي على بعض المكونات التي توجد في كل بيت وهى كما يأتي:-

700 جرام من لحم الدجاج المفروم.

نصف كوب من البقسماط.

بصلة مبشورة كبيرة الحجم.

عدد 1 بيضة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.

عدد 3 ملاعق صغيرة من الكمون.

عدد 2 ملعقة صغيرة من البهارات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية بالمنزل بأسهل وأبسط الخطوات وهى كالتالي:-