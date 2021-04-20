طريقة عمل اللقيمات الاماراتية المقرمشة بطريقة سهلة

تعد اللقيمات أو ما تسمى العوامة، من الحلويات التراثية التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ويتم عملها في المناسبات، وهي من الأكلات المفضلة للأطفال والكبار، وتصنع بطرق كثيرة، تختلف باختلاف الدول، فهناك الطريقة إماراتية، والسعودية، والسورية، والخليجية، و تكثر وتتنوع الإضافات المضافة إليها مثل الدبس، الشيرة، البستاشيو، صوص الكراميل، اللوتس ، والعسل وقدمنا لكم طريقة عمل الكنافة المبرومة، والكنافة الحادقة، وكذلك السينابون والعديد من الوصفات المتنوعة.

اللقيمات الاماراتية

ونأتي الآن بطريقة تحضير هذه الوصفة وتكون فيها اللقيمات ذو طبقة مقرمشة من الخارج، ولكن هشه من الداخل، ويكون لونها من الباطن اصفر، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مكون الكركم، المميز بلونه الأصفر الشديد.

المكونات

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء للعجن.

بضعة أعواد من الزعفران.

رشه كركم.

رشه حبة سوداء.

دبس.

سمسم.

زيت.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها، والتي تكون(الدقيق، واللبن البودر، والملح، السكر، والزعفران، و الخميرة، ومسحوق الكركم الاصفر، وحبة البركة السوداء). بعدها نحضر الزيت ونضيف ملعقة منه إلى الخليط الجاف، ونسكب الماء بالتدريج، مع العجن المستمر إلى أن يصبح قوام العجين لين، وكثيف في الوقت ذاته. نأتي بكمية أخرى من الماء، ونظل نضيف القليل والقليل، مع استمرارية العجن، حتي نصل إلي قوام رخو، وأكثر ليونة، وذات لون فاتح. نتركها جانبا لترتاح وتتفاعل مع الخميرة، حيث تتخمر ويتضاعف حجمها. نأتي بإناء ونضع فيه كَمَيَّة وفيرة من الزيت، ونتركه حتى تصل درجة حرارة الزيت إلى درجة ما بين المتوسطة والعالية. عند ذلك نبدأ بوضع قطع اللقيمات في الزيت الساخن تدريجيا، باستخدام اليد بطريقة عادية وتقليدية، أو نستخدم ملعقة ذات حجم صغير نسبيا. نقوم بالتقليب على الوجهين لكي لا يحترق أحدهما، وعندما يصبح لونها ذهبي مائل إلى الأحمر، نخرجها من الزيت، ونضعها على بعض أوراق المناديل الخاصة بالمطبخ، حتى تمتص الزيت الخارج منها.

بعدها نأتي ببعض الدبس، ونسكبه علي اللقيمات أو ما يطلق عليها عوامة، أو إضافة أي صوص حسب الرغبة، ويمكن أضافه الشيرة، وعند الانتهاء نرش علي الوجه بعض من حبوب السمسم.