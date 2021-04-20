طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة و الجبن بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة , القطايف من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، ولكن سنقدمها لك اليوم سيدتي بشكل وطعم مختلف، سنجعلك تقومين بتحضيرها كنوع من المقبلات والأطباق الجانبية التي يمكنكم تقديمها في المناسبات، وسيعشقها أطفالك وجميع أفراد الأسرة، ولا تقلقي سيدتي من صعوبة تحضيرها أو أنها ستحتاج القيام بخطوات كثيرة، كل ما ستحتاجين له في تحضيرها هي 10 دقائق فقط، و ستحضرين نوعين من القطايف مثل القطايف باللحم المفرومة – الجبن. طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة المكونات نصف كيلو من القطايف (متوسطة الحجم).

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة متوسطة الحجم من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من القرفة. لحشو الجبن سنحتاج إلى:- كوب من الجبن فيتا.

ربع كوب من البقدونس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

لدهن الوجه ربع كوب من السمن أو الزبد. طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة المكونات طريقة التحضير ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت وعندما يصبح ساخن أضيفي له البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل تمامًا.

ثم أضيفي اللحم مع البهارات مع الاستمرار في التقليب حتى يجف ماء اللحم ويصبح ناضج تمامًا.

ثم ضعي ارفعي الوعاء من النار واتركيه حتى يصبح بارد.

في وعاء آخر قومي بمزج الجبن مع البقدونس وزيت الزيتون حتى يصبح الخليط جاهز.

كما يمكن أيضًا تحضير حشوة الخضار بإضافة البسلة المسلوقة والفاصوليا والجزر والقليل من البهارات، أو تحضير حشوة باللحم المفروم بعد إضافة القليل من الخضار، اعلمي سيدتي أنه يمكنك تغيير الحشوة حسب المتوفر لديك، وحسب ما يرغب به جميع أفراد أسرتك.

ثم قسمي القطايف بالعدد الذي ترغبين به حتى يتم حشوها بالعدد المناسب قسم لحشوة اللحم والآخر بحشوة الجبن مع الحرص على عدم ملء القطايف كثيرًا حتى لا تتفتح، والتأكد من أغلاقها بإحكام جيدًا.

امسحي صينية بالزبدة ثم أضيفي القطايف المحشوة بها وعلى كل قطعة من القطايف بالأعلى يتم وضع قطعة من الزبدة.

سخني الفرن ثم ضعي الصينية لمدة تتراوح من 15 -20 دقيقة على الأكثر، أو إلى أن يصبح لونها ذهبي، ثم اخرجي الصينية وضعيها في طبق التقديم.

يمكنك رش القليل من البقدونس عليها من الأعلى لإضافة لها شكل جمالي. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة , القطايف من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، ولكن سنقدمها لك اليوم سيدتي بشكل وطعم مختلف، سنجعلك تقومين بتحضيرها كنوع من المقبلات والأطباق الجانبية التي يمكنكم تقديمها في المناسبات، وسيعشقها أطفالك وجميع أفراد الأسرة، ولا تقلقي سيدتي من صعوبة تحضيرها أو أنها ستحتاج القيام بخطوات كثيرة، كل ما ستحتاجين له في تحضيرها هي 10 دقائق فقط، و ستحضرين نوعين من القطايف مثل القطايف باللحم المفرومة – الجبن. طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة المكونات نصف كيلو من القطايف (متوسطة الحجم).

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة متوسطة الحجم من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من القرفة. لحشو الجبن سنحتاج إلى:- كوب من الجبن فيتا.

ربع كوب من البقدونس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

لدهن الوجه ربع كوب من السمن أو الزبد. طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة المكونات طريقة التحضير ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت وعندما يصبح ساخن أضيفي له البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل تمامًا.

ثم أضيفي اللحم مع البهارات مع الاستمرار في التقليب حتى يجف ماء اللحم ويصبح ناضج تمامًا.

ثم ضعي ارفعي الوعاء من النار واتركيه حتى يصبح بارد.

في وعاء آخر قومي بمزج الجبن مع البقدونس وزيت الزيتون حتى يصبح الخليط جاهز.

كما يمكن أيضًا تحضير حشوة الخضار بإضافة البسلة المسلوقة والفاصوليا والجزر والقليل من البهارات، أو تحضير حشوة باللحم المفروم بعد إضافة القليل من الخضار، اعلمي سيدتي أنه يمكنك تغيير الحشوة حسب المتوفر لديك، وحسب ما يرغب به جميع أفراد أسرتك.

ثم قسمي القطايف بالعدد الذي ترغبين به حتى يتم حشوها بالعدد المناسب قسم لحشوة اللحم والآخر بحشوة الجبن مع الحرص على عدم ملء القطايف كثيرًا حتى لا تتفتح، والتأكد من أغلاقها بإحكام جيدًا.

امسحي صينية بالزبدة ثم أضيفي القطايف المحشوة بها وعلى كل قطعة من القطايف بالأعلى يتم وضع قطعة من الزبدة.

سخني الفرن ثم ضعي الصينية لمدة تتراوح من 15 -20 دقيقة على الأكثر، أو إلى أن يصبح لونها ذهبي، ثم اخرجي الصينية وضعيها في طبق التقديم.

يمكنك رش القليل من البقدونس عليها من الأعلى لإضافة لها شكل جمالي. طريقة التحضير

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