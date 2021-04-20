تعرفي علي طريقة عمل الزبادي بخطوات سهلة وبسيطة .. مضمون 100%

تعتبر طريقة عمل الزبادي في المنزل من الأمور الهامة للسيدات في ذلك الوقت بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وترجع أهمية تناول الزبادي وخاصةً خلال هذا الشهر لفوائده العديدة وقيمته الغذائية العالية، وسنوضح لكم أسهل وأفضل الطرق لتحضير الزبادي.تعرف علي فوائد الزبادي
يعتبر الزبادي من الأطعمة الهامة للصحة، لاحتوائه على بكتيريا نافعة لها العديد من الخصائص والفوائد للجسم أهمها:
- تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحمي المعدة والأمعاء، وتعزز مناعة الجسم وتحمي العظام.
- يساعد الزبادي علي إنقاص الوزن بفعالية كبيرة.
- يقلل من أعراض الشعور بالجوع والعطش، ولذلك يجب الحرص على تناوله باستمرار في رمضان، وخاصةً بعد السحور.
إن الزبادي من الأطعمة التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة وخاصةً خلال شهر رمضان، وهو من الأمور المكلفة والشاقة، لذلك سنوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي العادي بكميات كبيرة وغير مكلفة وتستطيع كل سيدة استخدامها، وهي كالتالي:
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 2 لتر حليب.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الحليب في إناء على النار واتركيه حتى الغليان، وبعدها قومي بإغلاق النار واتركيه ليبرد قليلًا ويصبح دافئًا.
- أضيفي الزبادي إليه مع التقليب المستمر والسريع لعدة دقائق.
- احضري أواني صغيرة الحجم والمخصصة للزبادي ثم صبي بها الزبادي وضعيها بمكان دافئ لمدة 7 ساعات، وبعدها يمكن تناوله.
يعتبر زبادي الفواكه مفضل لدى الكثيرين وخاصةً الأطفال، كما أنه يوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية بسبب إضافة الفاكهة إليه، وإليكم كيفية عمل الزبادي في المنزل بالفواكه بخطوات بسيطة وسهلة:
المكونات
- ثمرتين من المانجو.
- ثمرة موز واحدة.
- ملعقة كبيرة من المكسرات.
- كوب زبادي سابق تحضيره.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- أوراق نعناع طازجة.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع المانجو إلى مكعبات وثمرة الموز إلى شرائح، وبعدها نقوم بوضعهم في طبق كبير.
- نضيف كوب الزبادي وعسل النحل إلى الفواكه، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى يمتزجوا.
- نصب الخليط في كاسات صغيرة للتقديم ونزينها بالمكسرات والنعناع أو حسب الرغبة، كما يمكن إضافة أو استبدال أي نوع من الفواكه المذكورة بنوع آخر حسب الرغبة مع الالتزام بالخطوات.
الوسوم
تعتبر طريقة عمل الزبادي في المنزل من الأمور الهامة للسيدات في ذلك الوقت بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وترجع أهمية تناول الزبادي وخاصةً خلال هذا الشهر لفوائده العديدة وقيمته الغذائية العالية، وسنوضح لكم أسهل وأفضل الطرق لتحضير الزبادي.تعرف علي فوائد الزبادي
يعتبر الزبادي من الأطعمة الهامة للصحة، لاحتوائه على بكتيريا نافعة لها العديد من الخصائص والفوائد للجسم أهمها:
- تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحمي المعدة والأمعاء، وتعزز مناعة الجسم وتحمي العظام.
- يساعد الزبادي علي إنقاص الوزن بفعالية كبيرة.
- يقلل من أعراض الشعور بالجوع والعطش، ولذلك يجب الحرص على تناوله باستمرار في رمضان، وخاصةً بعد السحور.
إن الزبادي من الأطعمة التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة وخاصةً خلال شهر رمضان، وهو من الأمور المكلفة والشاقة، لذلك سنوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي العادي بكميات كبيرة وغير مكلفة وتستطيع كل سيدة استخدامها، وهي كالتالي:
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 2 لتر حليب.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الحليب في إناء على النار واتركيه حتى الغليان، وبعدها قومي بإغلاق النار واتركيه ليبرد قليلًا ويصبح دافئًا.
- أضيفي الزبادي إليه مع التقليب المستمر والسريع لعدة دقائق.
- احضري أواني صغيرة الحجم والمخصصة للزبادي ثم صبي بها الزبادي وضعيها بمكان دافئ لمدة 7 ساعات، وبعدها يمكن تناوله.
يعتبر زبادي الفواكه مفضل لدى الكثيرين وخاصةً الأطفال، كما أنه يوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية بسبب إضافة الفاكهة إليه، وإليكم كيفية عمل الزبادي في المنزل بالفواكه بخطوات بسيطة وسهلة:
المكونات
- ثمرتين من المانجو.
- ثمرة موز واحدة.
- ملعقة كبيرة من المكسرات.
- كوب زبادي سابق تحضيره.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- أوراق نعناع طازجة.
طريقة التحضير
- يتم تقطيع المانجو إلى مكعبات وثمرة الموز إلى شرائح، وبعدها نقوم بوضعهم في طبق كبير.
- نضيف كوب الزبادي وعسل النحل إلى الفواكه، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى يمتزجوا.
- نصب الخليط في كاسات صغيرة للتقديم ونزينها بالمكسرات والنعناع أو حسب الرغبة، كما يمكن إضافة أو استبدال أي نوع من الفواكه المذكورة بنوع آخر حسب الرغبة مع الالتزام بالخطوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرفي علي طريقة عمل الزبادي بخطوات سهلة وبسيطة .. مضمون 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.