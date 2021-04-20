تعرفي علي طريقة عمل الزبادي بخطوات سهلة وبسيطة .. مضمون 100%

تعتبر طريقة عمل الزبادي في المنزل من الأمور الهامة للسيدات في ذلك الوقت بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وترجع أهمية تناول الزبادي وخاصةً خلال هذا الشهر لفوائده العديدة وقيمته الغذائية العالية، وسنوضح لكم أسهل وأفضل الطرق لتحضير الزبادي.

تعرف علي فوائد الزبادي

يعتبر الزبادي من الأطعمة الهامة للصحة، لاحتوائه على بكتيريا نافعة لها العديد من الخصائص والفوائد للجسم أهمها:

تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحمي المعدة والأمعاء، وتعزز مناعة الجسم وتحمي العظام.

يساعد الزبادي علي إنقاص الوزن بفعالية كبيرة.

يقلل من أعراض الشعور بالجوع والعطش، ولذلك يجب الحرص على تناوله باستمرار في رمضان، وخاصةً بعد السحور.

كيفية عمل الزبادي في المنزل

إن الزبادي من الأطعمة التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة وخاصةً خلال شهر رمضان، وهو من الأمور المكلفة والشاقة، لذلك سنوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي العادي بكميات كبيرة وغير مكلفة وتستطيع كل سيدة استخدامها، وهي كالتالي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 لتر حليب.

طريقة التحضير

قومي بوضع الحليب في إناء على النار واتركيه حتى الغليان، وبعدها قومي بإغلاق النار واتركيه ليبرد قليلًا ويصبح دافئًا.

أضيفي الزبادي إليه مع التقليب المستمر والسريع لعدة دقائق.

احضري أواني صغيرة الحجم والمخصصة للزبادي ثم صبي بها الزبادي وضعيها بمكان دافئ لمدة 7 ساعات، وبعدها يمكن تناوله.

طريقة تحضير زبادي الفواكه

يعتبر زبادي الفواكه مفضل لدى الكثيرين وخاصةً الأطفال، كما أنه يوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية بسبب إضافة الفاكهة إليه، وإليكم كيفية عمل الزبادي في المنزل بالفواكه بخطوات بسيطة وسهلة:

المكونات

ثمرتين من المانجو.

ثمرة موز واحدة.

ملعقة كبيرة من المكسرات.

كوب زبادي سابق تحضيره.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

أوراق نعناع طازجة.

طريقة التحضير