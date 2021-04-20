طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة خطوة بخطوة بطعم ألذ من المحلات

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة , الكنافة حلوى مميزة ويتم تحضيرها بطرق ونكهات كثيرة، ومن تلك النكهات الكنافة بالمانجو التي يحبها الكثير من الأشخاص ويبحث عنها في أكبر محلات الحلوى الشرقية فهي ذات طعم لذيذ وقيمة غذائية كبيرة وعلى ذلك إليكي طريقة عمل الكنافة بالمانجو في منزلك. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة المقادير كوب سكر أبيض بودرة.

نصف كوب عصير مانجو غير محلى.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كيلو من الكنافة.

4 ملاعق من اللبن البودرة. مقادير الكريمة نصف كوب عصير مانجو طازج.

كوب ونصف كريمة سائلة.

مقادير تزيين الوجه

نصف كوب ماء نقي.

3 ثمرات مانجو مقطعة مكعبات متوسطة.

كيس متوسط الحجم جيلي مانجو. طريقة تحضير الكريمة طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة المقاديرمقادير الكريمةطريقة تحضير الكريمة في الخلاط ضعي الكريمة السائلة وعصير المانجو وخلطهم جيدا للحصول على قوام مناسب وتصبح كريمة لينة. تحضير طبقة السطح للتزيين ضعي الماء على النار ثم ضيفي إليه قطع المانجو ومحتويات كيس الجيلي حتى يصبح القوام مثالي.

يترك الجيلي حتى يبرد تمامًا ليكون بشكل جذاب على السطح للتزيين. تحضير طبقة السطح للتزيين طريقة تحضير الكنافة في وعاء مناسب ضعي الكنافة والزبدة المذابة تمامًا ثم ضعيه على النار الهادئة مع التقليب جيدًا بملعقة خشبية حتى يتغير لونها ويصبح ذهبيًا ثم ترفع عن النار وتترك حتى تبرد.

ضيفي بعد ذلك السكر واللبن البودرة وعصير المانجو للكنافة في الوعاء مع التقليب قليلا مع مراعاة التقليب من كافة الاتجاهات حتى لا تتعرض للتعجن.

احضري قطعة من المانجو عقب تقشيرها وقطعيها مكعبات صغيرة للتزيين على السطح وضعيها في طبق صغير.

في صينية مناسبة وزعي خليط الكنافة برفق في كافة الجوانب مع الضغط عليها برفق لتكون كافة الجوانب متساوية في الارتفاع ثم وزعي الكريمة وأيضا قطع المانجو و الجيلي على السطح ثم ضعيها في الثلاجة فترة لا تقل عن ساعة.

يتم تقطيعها عقب خروجها من الثلاجة وتقديم قطع منها مناسبة في أطباق التقديم مع شرائح صغيرة من الفراولة أو الأناناس.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو سهلة وبسيطة لهذا يفضل إعدادها في المنزل دون شراءها من الخارج لضمان سلامة وصحة الأسرة. طريقة تحضير الكنافة الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة , الكنافة حلوى مميزة ويتم تحضيرها بطرق ونكهات كثيرة، ومن تلك النكهات الكنافة بالمانجو التي يحبها الكثير من الأشخاص ويبحث عنها في أكبر محلات الحلوى الشرقية فهي ذات طعم لذيذ وقيمة غذائية كبيرة وعلى ذلك إليكي طريقة عمل الكنافة بالمانجو في منزلك. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة المقادير كوب سكر أبيض بودرة.

نصف كوب عصير مانجو غير محلى.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كيلو من الكنافة.

4 ملاعق من اللبن البودرة. مقادير الكريمة نصف كوب عصير مانجو طازج.

كوب ونصف كريمة سائلة.

مقادير تزيين الوجه

نصف كوب ماء نقي.

3 ثمرات مانجو مقطعة مكعبات متوسطة.

كيس متوسط الحجم جيلي مانجو. طريقة تحضير الكريمة طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة المقاديرمقادير الكريمةطريقة تحضير الكريمة في الخلاط ضعي الكريمة السائلة وعصير المانجو وخلطهم جيدا للحصول على قوام مناسب وتصبح كريمة لينة. تحضير طبقة السطح للتزيين ضعي الماء على النار ثم ضيفي إليه قطع المانجو ومحتويات كيس الجيلي حتى يصبح القوام مثالي.

يترك الجيلي حتى يبرد تمامًا ليكون بشكل جذاب على السطح للتزيين. تحضير طبقة السطح للتزيين طريقة تحضير الكنافة في وعاء مناسب ضعي الكنافة والزبدة المذابة تمامًا ثم ضعيه على النار الهادئة مع التقليب جيدًا بملعقة خشبية حتى يتغير لونها ويصبح ذهبيًا ثم ترفع عن النار وتترك حتى تبرد.

ضيفي بعد ذلك السكر واللبن البودرة وعصير المانجو للكنافة في الوعاء مع التقليب قليلا مع مراعاة التقليب من كافة الاتجاهات حتى لا تتعرض للتعجن.

احضري قطعة من المانجو عقب تقشيرها وقطعيها مكعبات صغيرة للتزيين على السطح وضعيها في طبق صغير.

في صينية مناسبة وزعي خليط الكنافة برفق في كافة الجوانب مع الضغط عليها برفق لتكون كافة الجوانب متساوية في الارتفاع ثم وزعي الكريمة وأيضا قطع المانجو و الجيلي على السطح ثم ضعيها في الثلاجة فترة لا تقل عن ساعة.

يتم تقطيعها عقب خروجها من الثلاجة وتقديم قطع منها مناسبة في أطباق التقديم مع شرائح صغيرة من الفراولة أو الأناناس.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو سهلة وبسيطة لهذا يفضل إعدادها في المنزل دون شراءها من الخارج لضمان سلامة وصحة الأسرة. طريقة تحضير الكنافة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة خطوة بخطوة بطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.