طريقة عمل بلح الشام بالنسكافيه بطريقة جديدة ومختلفة وسهله جدا

بلح الشام بالنسكافيه ، نوعه جديد وجميل مثل باقي الأنواع الأخرى من البلح الشام، يكثر الإقبال على هذا النوع من الحلويات لأنه يتميز بطعم لذيذ ومقرمش وشكل ذهبي لامع يجذب الكل، يفضل القيام بعمله في المنزل بطريقة نظيفة آمنة ولكن بطريقة صحيحة محترفة، ويجب وضع الفانيليا بقدر مناسب حتى لا يكون ذو رائحة كريهة ينفر منها الناس بسبب البيض، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بالنسكافيه من خلال موقع ثقفني المتميز دائماً في عرض كل ما هو جديد.

مكونات عمل بلح الشام بالنسكافيه

يتكون بلح الشام بالنسكافيه من عدة مكونات متوفرة عند كل ست بيت وهي كما يلي:

كوب من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

6 ملاعق صغيرة من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

مكونات كريمة القهوة

2 علبة من نستله كريم.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتناول بالتفصيل طريقة إعداد وتحضير هذا النوع من الحلويات وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضع به ماء وكمية الزيت المحددة ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي. بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونضع به الدقيق والملح ونقلبهم جيداً. نضع الإناء مرة أخرى على النار، نستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح لدينا عجينة متماسكة تنفصل عن الإناء. نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع البيض الواحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر عند وضع كل بيضة، ونضيف معهم الفانيليا ونعجن حتى تصبح العجينة طرية لامعة. نضع العجين في كيس حلواني أو القمع المستخدم للتشكيل. نقطع الأصابع في زيت بارد، ونقوم بالقلي حتى يأخذ اللون الذهبي المناسب. نخرج الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات الثقيل المجهز. ثم نضعها في مصفاة تحتها طبق حتى نتخلص من الشربات الزائد. ثم نقوم بفتح كل قطعة منه ونضع به مقدار من كريمة القهوة.

طريقة تحضير كريمة القهوة