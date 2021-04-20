احدث ستايلات موضة لموسم الربيع والصيف للمحجبات

الربيع يعني الالوان الزاهية والملابس المطبوعة والمنقوشة ، واتجاه الموضة في ربيع 2021 في اختيارات كتير ممكن تضيفيها لدولابك ، منها الجيبات الطويلة اللي فيها كشكشة, والبنطلونات اللي بوسط عالي اللي رجلها واسعة, والبلوزات الناعمة, والفساتين الطويلة, والبليزر بالالوان المشرقة ، تعالوا نتعرف مع بعض اكتر من خلال موضوعنا على موضة الربيع والصيف للمحجبات.

موضة الربيع والصيف للمحجبات:

الجيبات الطويلة زي ما قولنا من القطع الموضة جدا الموسم ده سواء الجيبة الطبقات او الكشكشة ، اللي تقدري تلبسيها مع كعب او سنيكرز حسب المناسبة والمكان.

كمان الجيبات الكُسر بخامات زي الحرير او الساتان الناعم من الحاجات الموضة جدا ، وخصوصا المطبوعة بالورد هتكون مناسبة جدا لموسم الربيع ، اللي تقدري تنسقيها مع بلوزة حرير بألوان الباستيل للوك ناعم ، مع شوز بكعب وشنطة مناسبة ، واللوك ده ينفع للمناسبات الخاصة.

التل كمان من الحاجات التريندي للموسم ده ، ممكن تلبسي جيبة طبقات من التل مع حزام ، كمان الجيبات الطويلة المكشكشة المطبوعة بالورود او السادة ، او المخططة بخطوط مونوجرام ، او الجيبة الماكسي المطبوعة بطبعات جريئة ملفتة ، كلها تعتبر من افضل القطع اللي ممكن تشتريها الموسم ده.

الجيبات مش هي بس التريندي للموسم ده ، كمان البنطلونات اللي بوسط عالي ، والبنطلونات اللي رجلها واسع لسه موضة وتريندي واللي تقدري تلبسيها بلوك كاجوال او رسمي.

البليزر بالالوان الزاهية والمشرقة من القطع الاساسية للموسم ده ، اللي تقدري تلبسيها بلوك كاجوال بتنسيقها مع الجينز والاحذية الرياضة.

بالنسبة للتوب ، البلوزات بالتفاصيل الانثوية الناعمة موضة للموسم ده ، تقدري تلبسي بلوزة مطبوعة بالورد او تختاري الالوان الباستيل الناعمة ، ممكن تختاري بلوزة برقبة على شكل حرف V متزينة بالكشكشة او باكمام منفوخة ، اللي ممكن تنسقيها مع جيبة كُسر على شكل حرف A او مع الجينز.

شوفي معانا بالصور مجموعة منوعة من موضة الموسم ده للمحجبات:

احدث موديلات صنادل موضة لموسم الصيف في 2021