افضل وانجح طريقة لعمل عجينه القطايف وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت

تعد القطايف من اشهى والذ الحلويات وخصوصا في شهر رمضان المبارك، كما انها تتميز بسهولة تحضيرها، والكثير منا يلجأ الي شراء العجينه من الخارج بدون التفكير في البحث عن طريقة إعداد العجينة داخل المنزل، كما انها تتميز بحشوات مختلفه ومميزه، من أشهرها القطايف بالمكسرات، والشيكولاتة، كما انها يمكن ان تحضر بالجبن، والموز، إذن سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعداد العجينه داخل المنزل، وطريقه تحضير القطايف بالموز والمكسرات. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات عدد 3 أكواب من الماء.

عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد ½ كوب من السميد

عدد 3 ملاعق من البيكنج بودر. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نضع داخله كلا من السميد، والدقيق، ونخلطهم جيداً.

نضيف البيكنج بودر، والماء، ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيداً، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

نقوم بإحضار طاسه واسعه وقصيره حتي نقوم بتجهيز القطايف، ثم نضع داخلها العجينه علي شكل دوائر.

ننتظر قليلاً حتي نلاحظ ظهور بعض الثقوب في العجينه، وفي هذه الحاله نقوم برفعها من علي النار، ونكررها حتي الانتهاء من العجينه. طريقة عمل القطايف بالموز والمكسرات طريقة عمل القطايف بالموز والمكسرات المكونات عدد كوب من الموز المقطع شرائح.

عدد نصف كوب من البندق المبشور.

عدد نصف كوب من الزبيب.

عدد نصف كيلو من القطايف.

زيت لقلي القطايف. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق كبير ونضع داخله الزبيب، والبندق، ثم يتم خلطهم جيداً.

نجهز القطايف، ونضع داخلها القليل من شرائح الموز، ثم نضيف عليها خليط المكسرات، ثم يتم حشوها وغلق القطايف بطريقه جيده، ثم نكررها حتي الانتهاء من باقي العجينه.

نحضر طاسه بها زيت، ثم نتركها علي النار حتي يسخن، ويتم وضع القطايف بها حتي نلاحظ تحول لونها الي ذهبي. الوسوم

تعد القطايف من اشهى والذ الحلويات وخصوصا في شهر رمضان المبارك، كما انها تتميز بسهولة تحضيرها، والكثير منا يلجأ الي شراء العجينه من الخارج بدون التفكير في البحث عن طريقة إعداد العجينة داخل المنزل، كما انها تتميز بحشوات مختلفه ومميزه، من أشهرها القطايف بالمكسرات، والشيكولاتة، كما انها يمكن ان تحضر بالجبن، والموز، إذن سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعداد العجينه داخل المنزل، وطريقه تحضير القطايف بالموز والمكسرات. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات عدد 3 أكواب من الماء.

عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد ½ كوب من السميد

عدد 3 ملاعق من البيكنج بودر. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نضع داخله كلا من السميد، والدقيق، ونخلطهم جيداً.

نضيف البيكنج بودر، والماء، ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيداً، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

نقوم بإحضار طاسه واسعه وقصيره حتي نقوم بتجهيز القطايف، ثم نضع داخلها العجينه علي شكل دوائر.

ننتظر قليلاً حتي نلاحظ ظهور بعض الثقوب في العجينه، وفي هذه الحاله نقوم برفعها من علي النار، ونكررها حتي الانتهاء من العجينه. طريقة عمل القطايف بالموز والمكسرات طريقة عمل القطايف بالموز والمكسرات المكونات عدد كوب من الموز المقطع شرائح.

عدد نصف كوب من البندق المبشور.

عدد نصف كوب من الزبيب.

عدد نصف كيلو من القطايف.

زيت لقلي القطايف. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق كبير ونضع داخله الزبيب، والبندق، ثم يتم خلطهم جيداً.

نجهز القطايف، ونضع داخلها القليل من شرائح الموز، ثم نضيف عليها خليط المكسرات، ثم يتم حشوها وغلق القطايف بطريقه جيده، ثم نكررها حتي الانتهاء من باقي العجينه.

نحضر طاسه بها زيت، ثم نتركها علي النار حتي يسخن، ويتم وضع القطايف بها حتي نلاحظ تحول لونها الي ذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل وانجح طريقة لعمل عجينه القطايف وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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