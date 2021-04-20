استشاري تغذية يحذّر من تناول هذه الوجبات في السحور

حذر أحد استشاريين التغذية العلاجية من تناول بعض الأطعمة في وجبة السحور من بينهم الفول والبيض، حيث يؤدي تناول هذه الأطعمة والنوم بعدها إلى الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي وسوء عملية الهضم، وأوضح أن هناك نوعان من الأشخاص الصائمين وحدد الأطعمة المناسبة لكل منهما لتناول وجبة السحور.

الأطعمة المناسبة في وجبة السحور

أوضح الدكتور رامي صلاح أن هناك نوعين من الصائمين أولهم من يتناول السحور ثم ينام بعده وهذا عليه أن يتناول في وجبة السحور الزبادي والفاكهة ومن الأفضل أن يكون البطيخ هو نوع الفاكهة المتضمن في غذائه، وذلك لأنه يتضمن كمية كافية من السوائل أو الكنتالوب ولفت إلى أن تناول الزبادي في وجبة السحور يساعد الصائم على عدم الشعور بالعطش حتى فترة الظهر، وعدم التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي، وهناك أشخاص آخرين يتناولون وجبة السحور ثم يذهبون إلى عملهم يجب عليهم تناول مقدار كافي من البروتين مثل البيض والفول بشرط عدم الجمع بينهم وذلك حتى لا يتعرض الصائم إلى مشاكل في هضم الطعام خلال يومه، وأكد أن يمكن تناول الجبن في وجبة السحور بجانب الفول والبيض بشرط أن يحتوي الجبن على ملح خفيف ويفضل أن تكون جبنة قريش.

أهمية تناول كميات كافية من الماء على وجبة السحور

بجانب ذلك لفت الدكتور رامي صلاح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة تناول كميات كافية من الماء في الفترة فيما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، وأشار أن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار في شهر رمضان ويحب الاهتمام بالحصول على وجبة غذائية مشبعة في السحور فهذا يؤدي إلى زيادة قدرة التحمل خلال النهار وعدم إرهاق الجسم بعد مدة قليلة خلال نهار رمضان.