بالقراصيا والسوبيا والكركديه وصفات جديدة لـ التمر هندى

طريقة عمل التمر هندي تختلف من وصفة لأخرى؛ حيث يعتبر التمر الهندي من أشهر المشروبات في شهر رمضان على الفطار وتعددت وصفات تحضيره نتيجة اختلاف المكونات التي تدخل في تحضيره مثل القارصيا والكركديه وغيرها، لذلك فيما يلي تعرفي على عدد من الوصفات المختلفة لتحضير التمر الهندي. طريقة عمل التمر هندى و قاراصيا والكركديه للشيف شربيني طريقة عمل التمر هندى و قاراصيا والكركديه للشيف شربيني أولاً المكونات: قارصيا مقطعة ومفصصة.

تمر هندي من المركز.

كركاديه من المركز.

كوب ونصف ماء بارد.

مكعبات ثلج.

كمية من السكر حسب الرغبة طريقة عمل التمر القاراصيا والكركديه: توضع جميع المكونات السابقة في وعاء الخلاط ويتم خلطهم معا ً.

تقدم أكواب التمر هندي بداخلها مكعبات الثلج. طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه للشيف أميرة شنب طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه للشيف أميرة شنب أولاً المكونات: كركديه منقوع بالماء.

التمر الهندى منقوع بالماء.

كمية سكر بحسب الرغبة.

ماء بكمية كافية. ثانياً طريقة عمل التمر هندى بالكركديه: نضع كل من الكركديه مع السكر والماء على النار ومعهم التمر الهندي.

نتركهم على النار لمدة عشر دقائق بعد ذلك يرفع من على النار حتى يبرد بشكل تام.

يقدم المشروب المخلوط من كل من التمر الهندي والكركديه معا ً ليعطي مذاق العناب.

يقدم بارد ويمكن إضافة مكعبات الثلج على العصير. طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي للشيف شريف الحطيبى طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي للشيف شريف الحطيبى أولاً مكونات عصير الكركديه بالتمر الهندي: عصير كركديه جاهز.

عصير تمر هندي جاهز.

مكعبات من الثلج.

بودرة الكريمة المخفوقة. ثانياً خطوات عمل عصير كركديه بالتمر الهندي: تخلط جميع المكونات السابقة معا ً.

توضع مكعبات الثلج في العصير ويقدم بارداً. طريقة التمر هندى بالسوبيا لـ غادة جميل طريقة التمر هندى بالسوبيا لـ غادة جميل أولاً مكونات سوبيا بالتمر: بودرة السوبيا.

كمية من اللبن البودرة.

لبن بكمية مناسبة.

تمر هندي.

سكر حسب الرغبة.

كمية مكسرات. خطوات تحضير سوبيا بالتمر: تضاف جميع المكونات السابقة في وعاء الخلاط.

تخلط المكونات معاً ويتم تقديم المشروب بارد. الوسوم

طريقة عمل التمر هندي تختلف من وصفة لأخرى؛ حيث يعتبر التمر الهندي من أشهر المشروبات في شهر رمضان على الفطار وتعددت وصفات تحضيره نتيجة اختلاف المكونات التي تدخل في تحضيره مثل القارصيا والكركديه وغيرها، لذلك فيما يلي تعرفي على عدد من الوصفات المختلفة لتحضير التمر الهندي. طريقة عمل التمر هندى و قاراصيا والكركديه للشيف شربيني طريقة عمل التمر هندى و قاراصيا والكركديه للشيف شربيني أولاً المكونات: قارصيا مقطعة ومفصصة.

تمر هندي من المركز.

كركاديه من المركز.

كوب ونصف ماء بارد.

مكعبات ثلج.

كمية من السكر حسب الرغبة طريقة عمل التمر القاراصيا والكركديه: توضع جميع المكونات السابقة في وعاء الخلاط ويتم خلطهم معا ً.

تقدم أكواب التمر هندي بداخلها مكعبات الثلج. طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه للشيف أميرة شنب طريقة عمل التمر هندى بعصير كركديه للشيف أميرة شنب أولاً المكونات: كركديه منقوع بالماء.

التمر الهندى منقوع بالماء.

كمية سكر بحسب الرغبة.

ماء بكمية كافية. ثانياً طريقة عمل التمر هندى بالكركديه: نضع كل من الكركديه مع السكر والماء على النار ومعهم التمر الهندي.

نتركهم على النار لمدة عشر دقائق بعد ذلك يرفع من على النار حتى يبرد بشكل تام.

يقدم المشروب المخلوط من كل من التمر الهندي والكركديه معا ً ليعطي مذاق العناب.

يقدم بارد ويمكن إضافة مكعبات الثلج على العصير. طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي للشيف شريف الحطيبى طريقة عمل عصير كركديه بالتمر الهندي للشيف شريف الحطيبى أولاً مكونات عصير الكركديه بالتمر الهندي: عصير كركديه جاهز.

عصير تمر هندي جاهز.

مكعبات من الثلج.

بودرة الكريمة المخفوقة. ثانياً خطوات عمل عصير كركديه بالتمر الهندي: تخلط جميع المكونات السابقة معا ً.

توضع مكعبات الثلج في العصير ويقدم بارداً. طريقة التمر هندى بالسوبيا لـ غادة جميل طريقة التمر هندى بالسوبيا لـ غادة جميل أولاً مكونات سوبيا بالتمر: بودرة السوبيا.

كمية من اللبن البودرة.

لبن بكمية مناسبة.

تمر هندي.

سكر حسب الرغبة.

كمية مكسرات. خطوات تحضير سوبيا بالتمر: تضاف جميع المكونات السابقة في وعاء الخلاط.

تخلط المكونات معاً ويتم تقديم المشروب بارد.

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