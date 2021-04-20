طريقة عمل التوست المقلي بالبيض للسحور

إليك طريقة عمل التوست المقلي بالبيض كوصفة وطبق جانبي على مائدة السحور في رمضان، حيث تتعدد الاطباق في وجبة السحور ولابد من وجود وجبات مختلفة عن تلك المعتادة وتحتوي أيضا على العناصر المغذية وذلك لزيادة قدرة الشخص على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، ولأن التوست بالبيض المقلي وجبة مشبعة نتحدث فيما يلي عن طريقة بسيطة لتجهيزها في البيت خلال دقائق بمكونات بسيطة.

طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

إن كنت من محبي تناول وجبات مختلفة في وجبة السحور فهذه الوجبة البسيطة مشبعة وفي نفس الوقت مختلفة عن الأطباق المعتادة ومكونات التحضير لها بسيطة في البيت بالمكونات التالية:

أربع شرائح من التوست.

ثلاث حبات من البيض البلدي.

نصف كوب من جبن الشيدر المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

من المكونات السابقة يتم تجهيز التوست المقلي بالبيض، والمكونات السابقة تكفي لتحضير التوست بالبيض المقلي لفردين فقط ويمكن مضاعفة المكونات السابقة لتحضير كمية أكبر من هذه الوصفة، حيث تكون خطوات التحضير كما يلي: