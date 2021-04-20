طريقة عمل التوست المقلي بالبيض للسحور

إليك طريقة عمل التوست المقلي بالبيض كوصفة وطبق جانبي على مائدة السحور في رمضان، حيث تتعدد الاطباق في وجبة السحور ولابد من وجود وجبات مختلفة عن تلك المعتادة وتحتوي أيضا على العناصر المغذية وذلك لزيادة قدرة الشخص على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، ولأن التوست بالبيض المقلي وجبة مشبعة نتحدث فيما يلي عن طريقة بسيطة لتجهيزها في البيت خلال دقائق بمكونات بسيطة.طريقة عمل التوست المقلي بالبيض
إن كنت من محبي تناول وجبات مختلفة في وجبة السحور فهذه الوجبة البسيطة مشبعة وفي نفس الوقت مختلفة عن الأطباق المعتادة ومكونات التحضير لها بسيطة في البيت بالمكونات التالية:
- أربع شرائح من التوست.
- ثلاث حبات من البيض البلدي.
- نصف كوب من جبن الشيدر المبشور.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
من المكونات السابقة يتم تجهيز التوست المقلي بالبيض، والمكونات السابقة تكفي لتحضير التوست بالبيض المقلي لفردين فقط ويمكن مضاعفة المكونات السابقة لتحضير كمية أكبر من هذه الوصفة، حيث تكون خطوات التحضير كما يلي:
- نخفق البيض مع كل من الفلفل الأسود والملح معا ً في طبق بحيث تختلط جميع المكونات.
- نضع كل من الزبدة والزيت في مقلاة واسعة الحجم ونسخنهم في درجة حرارة مرتفعة على النار.
- نغمس جميع شرائح التوست الموجود لديكم في طبق البيض المخفوق، ونقليها في المقلاة ونحمرها على الجهتين.
- بعد إخراجها من الزيت نضع التوست في طبق ونوزع جبن الشيدر المبشور فوقه وهو ساخن وننتظر حتى تذوب الجبن على التوست.
- بعد ذلك نبدأ في تقديم التوست بجانب الأطباق الأخرى على مائدة السحور.
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إليك طريقة عمل التوست المقلي بالبيض كوصفة وطبق جانبي على مائدة السحور في رمضان، حيث تتعدد الاطباق في وجبة السحور ولابد من وجود وجبات مختلفة عن تلك المعتادة وتحتوي أيضا على العناصر المغذية وذلك لزيادة قدرة الشخص على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، ولأن التوست بالبيض المقلي وجبة مشبعة نتحدث فيما يلي عن طريقة بسيطة لتجهيزها في البيت خلال دقائق بمكونات بسيطة.طريقة عمل التوست المقلي بالبيض
إن كنت من محبي تناول وجبات مختلفة في وجبة السحور فهذه الوجبة البسيطة مشبعة وفي نفس الوقت مختلفة عن الأطباق المعتادة ومكونات التحضير لها بسيطة في البيت بالمكونات التالية:
- أربع شرائح من التوست.
- ثلاث حبات من البيض البلدي.
- نصف كوب من جبن الشيدر المبشور.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
من المكونات السابقة يتم تجهيز التوست المقلي بالبيض، والمكونات السابقة تكفي لتحضير التوست بالبيض المقلي لفردين فقط ويمكن مضاعفة المكونات السابقة لتحضير كمية أكبر من هذه الوصفة، حيث تكون خطوات التحضير كما يلي:
- نخفق البيض مع كل من الفلفل الأسود والملح معا ً في طبق بحيث تختلط جميع المكونات.
- نضع كل من الزبدة والزيت في مقلاة واسعة الحجم ونسخنهم في درجة حرارة مرتفعة على النار.
- نغمس جميع شرائح التوست الموجود لديكم في طبق البيض المخفوق، ونقليها في المقلاة ونحمرها على الجهتين.
- بعد إخراجها من الزيت نضع التوست في طبق ونوزع جبن الشيدر المبشور فوقه وهو ساخن وننتظر حتى تذوب الجبن على التوست.
- بعد ذلك نبدأ في تقديم التوست بجانب الأطباق الأخرى على مائدة السحور.
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