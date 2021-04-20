وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن ألذ وصفات البطاطس

وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن، بطاطس هاسلباك من المطبخ الأمريكي والوصفات الأمريكية البسيطة والتي اشتهرت في المطبخ العربي في الكثير من الدول العربية لأن لها مذاق رائع وشكل جميل فهي عبارة عن حبة من البطاطس تقطع لشرائح متصلة ببعضها ويتم حشوها ببعض الحشوات المختلفة وأصبحت تتواجد في الكثير من المناطق العربية في المولات التجارية والأسواق وإليكم طريقة تحضير وصفة بطاطس هاسلباك في المنزل.

مقادير بطاطس هاسلباك المنزلية

لن تحتاج أكلة بطاطس هاسلباك الكثير من المكونات لتحضيرها وهذا ما يميزها وتتكون الأكلة من:

بطاطس: ثلاث حبات متوسطة.

جبن موتزاريلا أو جبن شيدر: مقدار حسب الحاجة للحشو ويكون مبشور.

زيت زيتون: خمسة ملاعق حجمها كبير.

فصوص ثوم: فصان مهروسان ناعم.

بابريكا: رشة بسيطة.

فلفل أسمر حبيبات: رشة بسيطة.

ورق إكليل الجبل أو روزماري: حسب الرغبة.

ملح طعام: كمية حسب الحاجة.

خطوات تحضير بطاطس هاسلباك المنزلية

مكونات بطاطس هاسلباك السابقة تناسب خمس أو ست أفراد والوقت المطلوب للتحضير هو 55 دقيقة بحد أقصى وتُجهز بطاطس هاسلباك باتباع الخطوات الآتية: