وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن ألذ وصفات البطاطس

- 1/2
- 2/2
وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن، بطاطس هاسلباك من المطبخ الأمريكي والوصفات الأمريكية البسيطة والتي اشتهرت في المطبخ العربي في الكثير من الدول العربية لأن لها مذاق رائع وشكل جميل فهي عبارة عن حبة من البطاطس تقطع لشرائح متصلة ببعضها ويتم حشوها ببعض الحشوات المختلفة وأصبحت تتواجد في الكثير من المناطق العربية في المولات التجارية والأسواق وإليكم طريقة تحضير وصفة بطاطس هاسلباك في المنزل.مقادير بطاطس هاسلباك المنزلية
لن تحتاج أكلة بطاطس هاسلباك الكثير من المكونات لتحضيرها وهذا ما يميزها وتتكون الأكلة من:
- بطاطس: ثلاث حبات متوسطة.
- جبن موتزاريلا أو جبن شيدر: مقدار حسب الحاجة للحشو ويكون مبشور.
- زيت زيتون: خمسة ملاعق حجمها كبير.
- فصوص ثوم: فصان مهروسان ناعم.
- بابريكا: رشة بسيطة.
- فلفل أسمر حبيبات: رشة بسيطة.
- ورق إكليل الجبل أو روزماري: حسب الرغبة.
- ملح طعام: كمية حسب الحاجة.
مكونات بطاطس هاسلباك السابقة تناسب خمس أو ست أفراد والوقت المطلوب للتحضير هو 55 دقيقة بحد أقصى وتُجهز بطاطس هاسلباك باتباع الخطوات الآتية:
- تُغسل حبات البطاطس بالماء الجاري حتى نزيل عنها أي اتساخ أو أتربة عالقة بها.
- لا يتم تقشير حبات البطاطس بل تظل بالقشر ونستخدم السكين لتقطيع حبة البطاطس لشرائح متصلة بحبة البطاطس بحيث لا يلمس السكين نهاية حبة البطاطس.
- وبعد تقطيع حبات البطاطس نضعها تحت الماء لإزالة النشا الزائد.
- وفي طبق التوابل يتم وضع الثوم وزيت الزيتون مع الملح والبابريكا والفلفل الأسمر والروزماري سويًا ونخلطهم معًا.
- نعود مرة أخرى لحبات البطاطس بعدما جفت من الماء ونقوم بدهنها من الخارج والداخل بالخليط السابق بفرشاة الدهن.
- نضع البطاطس بعد ذلك في كيس حراري مثقوب قليلًا ويوضع في الفرن حتى تنضج البطاطس قليلًا لمدة نصف ساعة على أن تكون حرارة الفرن 200 درجة مئوية.
- وبعد هذا نخرجها من الفرن لنضع بها الجبن بين شرائحها وترص في وعاء جديد وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن، بطاطس هاسلباك من المطبخ الأمريكي والوصفات الأمريكية البسيطة والتي اشتهرت في المطبخ العربي في الكثير من الدول العربية لأن لها مذاق رائع وشكل جميل فهي عبارة عن حبة من البطاطس تقطع لشرائح متصلة ببعضها ويتم حشوها ببعض الحشوات المختلفة وأصبحت تتواجد في الكثير من المناطق العربية في المولات التجارية والأسواق وإليكم طريقة تحضير وصفة بطاطس هاسلباك في المنزل.مقادير بطاطس هاسلباك المنزلية
لن تحتاج أكلة بطاطس هاسلباك الكثير من المكونات لتحضيرها وهذا ما يميزها وتتكون الأكلة من:
- بطاطس: ثلاث حبات متوسطة.
- جبن موتزاريلا أو جبن شيدر: مقدار حسب الحاجة للحشو ويكون مبشور.
- زيت زيتون: خمسة ملاعق حجمها كبير.
- فصوص ثوم: فصان مهروسان ناعم.
- بابريكا: رشة بسيطة.
- فلفل أسمر حبيبات: رشة بسيطة.
- ورق إكليل الجبل أو روزماري: حسب الرغبة.
- ملح طعام: كمية حسب الحاجة.
مكونات بطاطس هاسلباك السابقة تناسب خمس أو ست أفراد والوقت المطلوب للتحضير هو 55 دقيقة بحد أقصى وتُجهز بطاطس هاسلباك باتباع الخطوات الآتية:
- تُغسل حبات البطاطس بالماء الجاري حتى نزيل عنها أي اتساخ أو أتربة عالقة بها.
- لا يتم تقشير حبات البطاطس بل تظل بالقشر ونستخدم السكين لتقطيع حبة البطاطس لشرائح متصلة بحبة البطاطس بحيث لا يلمس السكين نهاية حبة البطاطس.
- وبعد تقطيع حبات البطاطس نضعها تحت الماء لإزالة النشا الزائد.
- وفي طبق التوابل يتم وضع الثوم وزيت الزيتون مع الملح والبابريكا والفلفل الأسمر والروزماري سويًا ونخلطهم معًا.
- نعود مرة أخرى لحبات البطاطس بعدما جفت من الماء ونقوم بدهنها من الخارج والداخل بالخليط السابق بفرشاة الدهن.
- نضع البطاطس بعد ذلك في كيس حراري مثقوب قليلًا ويوضع في الفرن حتى تنضج البطاطس قليلًا لمدة نصف ساعة على أن تكون حرارة الفرن 200 درجة مئوية.
- وبعد هذا نخرجها من الفرن لنضع بها الجبن بين شرائحها وترص في وعاء جديد وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة بطاطس هاسلباك بالجبن ألذ وصفات البطاطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.