تحضير وصفة المطبق السعودي الحلو بشرائح الموز

وصفة المطبق السعودي الحلو، وصفة المطبق السعودي واحدة من الوصفات اليمنية القديمة والمشهورة بكثرة في السعودية واليمن وفي شهر رمضان لا تخلو المنازل من طرق المطبق السعودي سواء كان المطبق السعودي المالح المحشو باللحم المفروم والبيض أو المطبق السعودي الحلو المحشو بالموز وإليكم طريقة عمل المطبق السعودي الحلو لتزيين سفرة شهر رمضان بهذا الطبق المميز.

مكونات المطبق السعودي الحلو بالموز

الكمية التي تتناسب معها مكونات المطبق السعودية هي أربع أو خمس أشخاص فقط وهي:

عجينة المطبق كبيرة الحجم: عشرة شرائح من عجينة المطبق.

سكر بودرة ناعم: ملعقتان كبيرتان.

موز: حبتان.

بيض: حبة واحدة.

هيل مطحون ناعم: رشة بسيطة.

سكر بودرة: ملعقتان بحجم كبير.

عصير ليمون: ملعقة حجمها كبير.

مكونات إغلاق عجينة المطبق

نحتاج فقط إلى:

ملعقة ماء حجمها كبير.

ملعقة دقيق أبيض حجمها كبير.

خطوات المطبق السعودي الحلو بالموز بالتفصيل

تحتاج وصفة المطبق السعودي الحلو إلى نصف ساعة مجرد ثلاثين دقيقة فقط وتصبح جاهزة بشرط تجهيز المكونات السابقة جميعها ونبدأ بتحضير المطبق السعودي الحلو كالتالي: