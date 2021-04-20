تحضير وصفة المطبق السعودي الحلو بشرائح الموز

- 1/2
- 2/2
وصفة المطبق السعودي الحلو، وصفة المطبق السعودي واحدة من الوصفات اليمنية القديمة والمشهورة بكثرة في السعودية واليمن وفي شهر رمضان لا تخلو المنازل من طرق المطبق السعودي سواء كان المطبق السعودي المالح المحشو باللحم المفروم والبيض أو المطبق السعودي الحلو المحشو بالموز وإليكم طريقة عمل المطبق السعودي الحلو لتزيين سفرة شهر رمضان بهذا الطبق المميز.مكونات المطبق السعودي الحلو بالموز
الكمية التي تتناسب معها مكونات المطبق السعودية هي أربع أو خمس أشخاص فقط وهي:
- عجينة المطبق كبيرة الحجم: عشرة شرائح من عجينة المطبق.
- سكر بودرة ناعم: ملعقتان كبيرتان.
- موز: حبتان.
- بيض: حبة واحدة.
- هيل مطحون ناعم: رشة بسيطة.
- سكر بودرة: ملعقتان بحجم كبير.
- عصير ليمون: ملعقة حجمها كبير.
نحتاج فقط إلى:
- ملعقة ماء حجمها كبير.
- ملعقة دقيق أبيض حجمها كبير.
تحتاج وصفة المطبق السعودي الحلو إلى نصف ساعة مجرد ثلاثين دقيقة فقط وتصبح جاهزة بشرط تجهيز المكونات السابقة جميعها ونبدأ بتحضير المطبق السعودي الحلو كالتالي:
- نضع كل المكونات السابقة دون عجينة المطبق في وعاء واحد عميق ونستخدم الشوكة لهرس المقادير معًا لتصبح ناعمة.
- نجهز صاج الفرن أو صينية الفرن ونستخدم مقدار زيت بسيط لدهن الصينية أو الصاج حتى نمنع التصاق العجين بها.
- نحضر شرائح عجينة المطبق السعودي ونضع طبقة واحدة على الصاج بعد تسخينه قليلًا ومن ثم نضع مقدار من شرائح الموز بالمنتصف ونغلق العجينة بالماء والدقيق.
- ومن ثم نضع الطبقة الثانية من عجينة المطبق على طبقة المطبق الأولى ومع الموز ونقوم بالثني الجيد لغلق العجين حتى لا ينفتح أثناء الطهي.
- يترك المطبق على الصاج أو الصينية بذلك الوضع حتى تصبح الطبقة الأولى ناضجة ونقلب للناحية الأخرى حتى تصبح الطبقة الثانية جاهزة.
- يستمر تكرار الخطوات السابقة حتى ننتهي من عجينة المطبق كلها.
الوسوم
وصفة المطبق السعودي الحلو، وصفة المطبق السعودي واحدة من الوصفات اليمنية القديمة والمشهورة بكثرة في السعودية واليمن وفي شهر رمضان لا تخلو المنازل من طرق المطبق السعودي سواء كان المطبق السعودي المالح المحشو باللحم المفروم والبيض أو المطبق السعودي الحلو المحشو بالموز وإليكم طريقة عمل المطبق السعودي الحلو لتزيين سفرة شهر رمضان بهذا الطبق المميز.مكونات المطبق السعودي الحلو بالموز
الكمية التي تتناسب معها مكونات المطبق السعودية هي أربع أو خمس أشخاص فقط وهي:
- عجينة المطبق كبيرة الحجم: عشرة شرائح من عجينة المطبق.
- سكر بودرة ناعم: ملعقتان كبيرتان.
- موز: حبتان.
- بيض: حبة واحدة.
- هيل مطحون ناعم: رشة بسيطة.
- سكر بودرة: ملعقتان بحجم كبير.
- عصير ليمون: ملعقة حجمها كبير.
نحتاج فقط إلى:
- ملعقة ماء حجمها كبير.
- ملعقة دقيق أبيض حجمها كبير.
تحتاج وصفة المطبق السعودي الحلو إلى نصف ساعة مجرد ثلاثين دقيقة فقط وتصبح جاهزة بشرط تجهيز المكونات السابقة جميعها ونبدأ بتحضير المطبق السعودي الحلو كالتالي:
- نضع كل المكونات السابقة دون عجينة المطبق في وعاء واحد عميق ونستخدم الشوكة لهرس المقادير معًا لتصبح ناعمة.
- نجهز صاج الفرن أو صينية الفرن ونستخدم مقدار زيت بسيط لدهن الصينية أو الصاج حتى نمنع التصاق العجين بها.
- نحضر شرائح عجينة المطبق السعودي ونضع طبقة واحدة على الصاج بعد تسخينه قليلًا ومن ثم نضع مقدار من شرائح الموز بالمنتصف ونغلق العجينة بالماء والدقيق.
- ومن ثم نضع الطبقة الثانية من عجينة المطبق على طبقة المطبق الأولى ومع الموز ونقوم بالثني الجيد لغلق العجين حتى لا ينفتح أثناء الطهي.
- يترك المطبق على الصاج أو الصينية بذلك الوضع حتى تصبح الطبقة الأولى ناضجة ونقلب للناحية الأخرى حتى تصبح الطبقة الثانية جاهزة.
- يستمر تكرار الخطوات السابقة حتى ننتهي من عجينة المطبق كلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير وصفة المطبق السعودي الحلو بشرائح الموز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.