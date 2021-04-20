وصفة سهلة لوجبة السحور فطائر الجبن الشيدر الشهية

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فطائر الجبن الشيدر الشهية، مثلما يستغرق التفكير في وجبة الإفطار منا بعض الوقت كذلك هي وجبة السحور تحتاج لوقت كبير للتفكير في تحضير وجبة جديدة ومغذية ولا تسبب العطش وتشجع الأطفال على السحور لأن له فوائد عديدة تمكننا من تحمل الصيام كما وأوصانا به النبي الكريم صلوات الله عليه فإن في السحور بركة لذلك يجب أن نصب المزيد من الاهتمام على وجبة السحور للتشجيع على التعود عليها ولهذا إليكي وصفة جديدة للسحور هي فطائر الجبن الشيدر المحشية بالجبن الشهي وشرائح الطماطم واحدة من أشهى وألذ وجبات السحور.مقادير فطائر الجبن الشيدر
المكونات التالية تتناسب مع عدد 3 حتى 4 أفراد ولن تحتاج منكي المزيد من الوقت:
- نحتاج إلى عجينة فطائر جاهزة من أي سوبر ماركت.
- كوب واحد كامل جبن شيدر.
- أربع حبات طماطم ذات حجم متوسط وتكون مقشرة وتقطع حلقات أو شرائح.
- كوب ونصف كوب زبادي طازج.
- ملعقة بحجم صغير ملح طعام.
- ملعقتان بحجم كبير ريحان جاف ناعم.
- ملعقة حجمها صغير ثوم مهروس.
- ملعقة حجمها صغير من الفلفل الأسمر البودرة.
بعدما قمتي بتجهيز مكونات فطيرة الجبن الشيدر السابقة ابدئي الآن بتجهيز أدوات طبخ أكلة فطائر الجبن الشيدر كما سنوضح لكي:
- قومي بوضع قطع الطماطم المقطعة على أوراق مناديل قوية لكي تسحب منها كل الماء الموجود بها وتترك على جنب حتى تجف.
- حضري الفرن من خلال تشغيله على حرارة 180 درجة مئوية.
- ومن ثم احضري صينية الفرن حسب الشكل المختار لتضعي بها عجينة الفطائر مع فردها جيدًا.
- وبعد تجهيز العجينة وفردها قومي بوضعها في الفرن المجهز مسبقًا واتركيها حتى تمر عشر دقائق لحين اكتسابها اللون الذهبي.
- واخرجيها بعد تلك المدة لوضع الجبن الشيدر من أعلى مع شرائح الطماطم ووضع التوابل المجهزة مع الريحان والثوم.
- وزعي المكونات السابقة بشكل منتظم ومن ثم تعاد صينية فطيرة الجبن الشيدر إلى الفرن حتى يذوب الجبن وتصبح الفطيرة جاهزة.
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فطائر الجبن الشيدر الشهية، مثلما يستغرق التفكير في وجبة الإفطار منا بعض الوقت كذلك هي وجبة السحور تحتاج لوقت كبير للتفكير في تحضير وجبة جديدة ومغذية ولا تسبب العطش وتشجع الأطفال على السحور لأن له فوائد عديدة تمكننا من تحمل الصيام كما وأوصانا به النبي الكريم صلوات الله عليه فإن في السحور بركة لذلك يجب أن نصب المزيد من الاهتمام على وجبة السحور للتشجيع على التعود عليها ولهذا إليكي وصفة جديدة للسحور هي فطائر الجبن الشيدر المحشية بالجبن الشهي وشرائح الطماطم واحدة من أشهى وألذ وجبات السحور.مقادير فطائر الجبن الشيدر
المكونات التالية تتناسب مع عدد 3 حتى 4 أفراد ولن تحتاج منكي المزيد من الوقت:
- نحتاج إلى عجينة فطائر جاهزة من أي سوبر ماركت.
- كوب واحد كامل جبن شيدر.
- أربع حبات طماطم ذات حجم متوسط وتكون مقشرة وتقطع حلقات أو شرائح.
- كوب ونصف كوب زبادي طازج.
- ملعقة بحجم صغير ملح طعام.
- ملعقتان بحجم كبير ريحان جاف ناعم.
- ملعقة حجمها صغير ثوم مهروس.
- ملعقة حجمها صغير من الفلفل الأسمر البودرة.
بعدما قمتي بتجهيز مكونات فطيرة الجبن الشيدر السابقة ابدئي الآن بتجهيز أدوات طبخ أكلة فطائر الجبن الشيدر كما سنوضح لكي:
- قومي بوضع قطع الطماطم المقطعة على أوراق مناديل قوية لكي تسحب منها كل الماء الموجود بها وتترك على جنب حتى تجف.
- حضري الفرن من خلال تشغيله على حرارة 180 درجة مئوية.
- ومن ثم احضري صينية الفرن حسب الشكل المختار لتضعي بها عجينة الفطائر مع فردها جيدًا.
- وبعد تجهيز العجينة وفردها قومي بوضعها في الفرن المجهز مسبقًا واتركيها حتى تمر عشر دقائق لحين اكتسابها اللون الذهبي.
- واخرجيها بعد تلك المدة لوضع الجبن الشيدر من أعلى مع شرائح الطماطم ووضع التوابل المجهزة مع الريحان والثوم.
- وزعي المكونات السابقة بشكل منتظم ومن ثم تعاد صينية فطيرة الجبن الشيدر إلى الفرن حتى يذوب الجبن وتصبح الفطيرة جاهزة.
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