أسرار غامضة لنجاح تحضير كيك البروانيز في المنزل بمكونات اقتصادية

البراونيز أحد وصفات الكيك التي تتسم بمذاقها الرائع والمميز والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة والاستمتاع بمذاقها الرائع، فالبراونيز من أنواع الكيك التي يفضلها الكثيرين، ودائما ما نذهب الى محلات الحلويات لشراء البراونيز بأسعار باهظة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد البراونيز في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهز. طريقة تحضير البروانيز طريقة تحضير البروانيز نقدم لكم عبر موقعنا مقاديرالبراونيز 3 أكواب من الدقيق. مقدار كوبين من السكر. 2 كوب من الحليب السائل. كوب من الزبدة. نصف كوب من الزيت. 7 حبات من البيض. ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر. 2 كيس فانيليا، أو نصف ملعقة من السائلة. 6ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة تحضير البراونيز نضع كوبين الحليب السائل في وعاء ونضيف الية مقدار الكاكاو الخام، وباستخدام المضرب الكهربائي نخفق المكونات جيدا حتى يبدو الكاكاو واللبن خالي من أى تكتلات.

نقوم باضافة كوبين من السكر على الحليب ونقلب جيدا، ثم نقوم باضافة كل من الزيت والزبد، مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات أمتزجت مع بعضها البعض.

يتم وضع المكونات السابقة على النار، ويجب أن تكون النار منخفضة، وبعد أن يصبح الخليط متماسك نقوم برفعها من النار، وننتظر حتى يبرد الخليط تماما.

بعد أن يبرد الخليط نقوم باضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخري مع الاستمرار بالخفق اما باستخدام المضرب الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوى.

يتم اضافة لاالفانيليا الى الخليط، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار الدقيق مع التقليب المستمر ويتم اضافة البيكنج بودر أيضا ونقلب جيدا.

يتم وضع الصينية في الفرن ويجب أن تكون درجة حرارة الفرن متوسطة حتى ينضج البراونيز جيدا، وبعد مرور 25 دقيقة يتم اختبار الكيكة بخلة أسنان وعندما تخرج الخلة بدون عجين فيصبح البراونيز ناضج، ويقدم بألف هنا. الوسوم

البراونيز أحد وصفات الكيك التي تتسم بمذاقها الرائع والمميز والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة والاستمتاع بمذاقها الرائع، فالبراونيز من أنواع الكيك التي يفضلها الكثيرين، ودائما ما نذهب الى محلات الحلويات لشراء البراونيز بأسعار باهظة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد البراونيز في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهز. طريقة تحضير البروانيز طريقة تحضير البروانيز نقدم لكم عبر موقعنا مقاديرالبراونيز 3 أكواب من الدقيق. مقدار كوبين من السكر. 2 كوب من الحليب السائل. كوب من الزبدة. نصف كوب من الزيت. 7 حبات من البيض. ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر. 2 كيس فانيليا، أو نصف ملعقة من السائلة. 6ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة تحضير البراونيز نضع كوبين الحليب السائل في وعاء ونضيف الية مقدار الكاكاو الخام، وباستخدام المضرب الكهربائي نخفق المكونات جيدا حتى يبدو الكاكاو واللبن خالي من أى تكتلات.

نقوم باضافة كوبين من السكر على الحليب ونقلب جيدا، ثم نقوم باضافة كل من الزيت والزبد، مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات أمتزجت مع بعضها البعض.

يتم وضع المكونات السابقة على النار، ويجب أن تكون النار منخفضة، وبعد أن يصبح الخليط متماسك نقوم برفعها من النار، وننتظر حتى يبرد الخليط تماما.

بعد أن يبرد الخليط نقوم باضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخري مع الاستمرار بالخفق اما باستخدام المضرب الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوى.

يتم اضافة لاالفانيليا الى الخليط، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار الدقيق مع التقليب المستمر ويتم اضافة البيكنج بودر أيضا ونقلب جيدا.

يتم وضع الصينية في الفرن ويجب أن تكون درجة حرارة الفرن متوسطة حتى ينضج البراونيز جيدا، وبعد مرور 25 دقيقة يتم اختبار الكيكة بخلة أسنان وعندما تخرج الخلة بدون عجين فيصبح البراونيز ناضج، ويقدم بألف هنا.

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