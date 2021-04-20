صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني بمكونات طبيعية للحصول على إطلالة متميزة

صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني بمكونات طبيعية، صبغ الشعر وتلوينه من أكثر الأشياء التي تفعلها الفتيات وذلك من أجل الحصول على لون شعر مواكب لأحداث الموضة بعيدة عن الطرق التقليدية، حيث أن الصبغات عبارة عن خلطات ومواد كيميائية مركبة من عدة مواد وعناصر تعطي الشعر اللون التدريجي المفضل لدى الشخص، تلجأ الفتاة إلى صالون التجميل لصبغ الشعر بألوان عصرية ومواكبة للموضة، قد تستمر تلك الصبغة إلى أشهر وذلك على حسب نوع الصبغة المستخدمة، فهناك مواد ومكونات طبيعية تستخدم في صبغ الشعر وتلوينه باللون المراد الحصول عليه، وذلك بعيداً عن الصبغات التي تحتوى على المواد الكيميائية قد تضر بالشعر على فترات متقاربة.

صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني

يعد اللون الزيتوني من الألوان العصرية والتي تهتم كل فتاة بتلوينه للشعر، حيث أنه من الألوان المميزة التي تتماشى مع أنواع البشرة، يمكن صبغ الشعر في المنزل دون اللجوء إلى صالون التجميل.

المكونات:

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 كوب من الخل.

كوب من العسل.

طريقة التحضير:

نحضر إناء ويوضع فيه العسل وزيت الزيتون ثم تقلب المكونات معاً، بعد ذلك يتم إضافه الخل والقرفة مع الإستمرار بالتقليب، ثم تخلط المكونات معاً.

يتم تقسيم الشعر نصفين ثم يطبق خليط الصبغة عليه ويترك من المساء وحتى الصباح، مع لبس كيس بلاستيك على الشعر.

يغسل الشعر في الصباح بالماء الفاتر والشامبو.

صبغ الشعر باللون الأشقر

صبغ الشعر باللون الأشقر يعد هذا اللون من الألوان الجذابة والجريئة، حيث أنه يفتح البشرة كثيراً ومناسب لكافة أنواع البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير: