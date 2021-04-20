دراسة: فوائد تناول الجزر لصحة القلب

ارتبط تناول الجزر بصحة وقوة البصر، إلا أن الجزر أحد أنواع الخضروات المليئة بالعناصر والمركبات الغذائية والكيميائية المهمة والمفيدة لصحة الجسم ككل، وفي الدراسة التالية فائدة قد تكون غير متوقعة للجزر تخص صحة القلب، نتعرف عليها في التالي.

الجزر وصحة القلب:

كشفت دراسة صادرة عن جامعة إلينوي الأمريكية، أن تضمين الجزر إلى النظام الغذائي اليومي وما يحتوي من عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين أ ومركبات البيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية يحمي من أمراض القلب ويعزز صحة القلب، طبقًا لما نشره موقع إكسبريس.

وأكد الباحثون أن الجزر يقلل من مستوى الكوليسترول السيء في الدم، و يساعد أيضًا في منع تطور تصلب الشرايين، الناتج عن تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، حيث أجرى الباحثون دراستين للعثور على آثار بيتا كاروتين على صحة القلب.

تفاصيل الدراسة:

أجرى الباحثون مسحًا شمل عينات الدم والحمض النووي لـ 767 من البالغين الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، ووجدوا أن الإنزيم المشار إليه باسم بيتا كاروتين مسؤول عن تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين لديهم إنزيم أقل نشاطًا ينتجون كمية أقل من فيتامين أ، ولديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول، بينما الأشخاص الذين لديهم متغير جيني مرتبط بجعل الإنزيم أكثر نشاطًا لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول في دمائهم.

وتوصل الباحثون إلى أن الخصائص الغذائية التي يمتلكها الجزر جعلته وسيلة صحية هامة للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

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