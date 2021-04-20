تحلية حلى ليالي لبنان الباردة خفيفة على معدة بمكونات بسيطة

حلى ليالي لبنان أو حلى قشطليته كما يطلق عليها في بلاد شام وسوريا، وهي في الأصل ترجع إلى مطبخ اللبناني، وتشتهر بكثرة خلال شهر رمضان الكريم وخاصة في المناسبات الخاصة والعزومات المختلفة، وهي عبارة عن تحلية سريعة تناول بعد الطعام مكونه من حليب وسكر ودقيق سميد وبعض من مكونات الأخرى، ويمكن إضافة لها الفواكه مثل الموز أو الفراولة، وتزين بالمكسرات والقطر أو العسل على حسب ما تفضلون، ويوجد أكثر من طريقة لعمل حلى ليالي لبنان سنختار لكم أسهل الطرق وأفضلها التي تكون خفيفة على المعدة وتناسب شهر رمضان الكريم فتابعوا معنا خطوة بخطوة عمل حلى ليالي لبنان الرائعة بالطعم ومذاق الشهي.

حلى ليالي لبنان تحلية من مطبخ لبناني وانتشرت في كل دول عربية لما لها من طعم شهي وطريقة تحضير ليالي لبنان لا تستغرق الكثير من وقت، فهي مزيج من حلى سميد مع كريمة أو القشطة والقطر التي تعطي للحلى طعم لا مثيل له.

مكونات حلى ليالي لبنان تحلية سريعة

يمكن إعداد حلى لبنان عن طريق طبقات بسكويت بعد إضافة لها عدد من مكونات الأخرى سنتعرف عليها معا، وتقدم كتحلية باردة تخفف من عبء حرارة الجو بعد تناول الطعام أو كوجبة سحور أيضا رائعة لكل من يتناولها فتابعوا معنا.

المكونات

عدد 5 أكواب من حليب كامل دسم السائل. حوالي 250 جرام من قطع بسكويت. كوب من دقيق السميد. كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد. إثنين كوب من قطر أو عسل. علبة قشطة حوالي 170 جرام. كوب من فستق حلبي مطحون.

أولا احضري صينية من بايركس وضعي بوعاء كمية الحليب وغمسي قطع بسكويت في الحليب ورصيها في الصينية حتى تنتهي من كل كمية بسكويت.

ثم بوعاء على نار ضعي السميد على نار بوعاء وضيفي عليه السكر وباقي كمية الحليب والفانيليا وقلبيهم على نار حتى تتماسك.

ضيفي عليهم ماء الورد واستمري في التقليب حتى تمتزج كل مكونات جيدا مع بعضها البعض وتصل لدرجة الغليان.

اسكبي الخليط على طبقة بسكويت في صينية واتركيه جانبا حتى يبرد تماما ويدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك.

بعد أن يخرج من الثلاجة يتم توزيع على الوجه القشطة حتى تغطى وجه الصينية كلها، ثم اسقي حلى ليالي لبنان بالقطر البارد وفي نهاية رشي عليها فستق مجروش.

تدخل الصينية الثلاجة مرة أخرى لمدة ربع ساعة، ثم تخرج وتقطع وتقدم حلى ليالي لبنان باردة تحلية بطعم خرافي.

عدد 4 كوب من حليب كامل الدسم. 4 شرائح من توست أبيض طري منزوع أطراف. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من نشا ذرة أبيض. نصف ملعقة صغيرة من مستكة مطحونة. 2/3 كوب سكر. ملعقة صغيرة ماء ورد. ملعقة صغيرة ماء زهر.

خطوات تحضير حلى ليالي بالبسكويت على باردمكونات حلى ليالي لبنان بالتوست

لتزيين وجه حلى ليالي لبنان

كوب من فستق حلبي مطحون ناعم مجروش. كوب ونصف الكوب كريمة خفق للحلويات. مكونات عمل شربات كوب من السكر الأبيض. عدد اثنين كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة ماء زهر. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد.

في صينية ضعي قطع توست ورصيهل بجوار بعضها واسكبي عليها الشربات الساخن، ثم يذوب كمية من النشا في كوب حليب وتقلب جيدا حتى يذوب النشا.

في نفس وقت جانبا سخني الحليب الباقي مع السكر حتى غليان قومي بتخفيف الحرارة وضيفي عليه النشا مع حليب مع تقليب مستمر.

حتى يثقل قوام المزيج ويتكثف ثم ارفعي من على النار ويضاف عليه مستكة مطحونة مع ماء الورد وماء الزهر وقلبي مكونات.

ثم اسكبي مزيج الكريمة على قطع توست المنقوعة في شربات، وتترك جانبا حتى تبرد قطع توست مع كريمة وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم تخفق كريمة خفق ويضاف على وجه حلى ليالي لبنان ويزين بالمكسرات المجروشة الخشنة.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالتوست