طريقة عمل البسبوسة بالقشطه اللذيذة في وقت قياسي بمذاق مميز كالجاهزة تمامًا

تبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطه والتي تعد من أفضل أنواع الحلويات اللذيذة في المذاق والسهلة في الإعداد في نفس الوقت، حيث أنه مع حلول شهر رمضان المبارك يكثر الإقبال على تناول الحلويات المختلفة من الكنافة والقطايف والبسبوسة وغيرها، لتقديمها لأفراد الأسرة بعد وقت الإفطار وقبل السحور، حيث أنه في هذا الشهر يجتمع الجميع أوقات أطول لتعزيز صلة الرحم والبقاء مع الأسرة في جو هادئ.

البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المميزة التي تقبل على تناولها الأسرة جميعها في شهر رمضان المبارك، لأنها من أفضل الوصفات السريعة التي من الممكن أن يتم إعدادها في المنزل وإضافة العديد من المكونات عليها لإرضاء كافة الأذواق سواء كانت قشطة أو كريمة أو غير ذلك، ويمكن تقديمها مع إضافة الفواكه المختلفة أو الايس كريم، من أجل أن يصبح الطبق ذو قيمة غذائية عالية، ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطه

تعد البسبوسة بالقشطة نوع من أنواع الحلوى الرمضانية التي تشتهر بها الدول العربية ومصر، ويقبل الكثير على شراؤها للتمتع بمذاقها الرائع، ولكن في الوقت الحالي مع انتشار الأوبئة والأمراض ترغب ربات البيوت في عمل الحلويات المختلفة في المنزل من أجل ضمان المكونات الداخلة في إعداده والتي تقدمها لأفراد أسرتها، ومنها الكنافة بالمانجا التي اشتهرت بصورة كبيرة في الأونة الأخيرة.

كوب ونصف من السميد.

علبة قشطة.

نصف كوب سكر.

كوب ونصف من الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق جوز هند مبشور.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف ماء.

معلقتين ماء زهر.

لوز مقطع إلى نصفين.

يجب أولًا تحضير القطر للبسبوسة وذلك عن طريق وضع إناء على النار وبه كوب من الماء وكوبين من السكر وماء الزهر، ويحرك الخليط حتى يبدأ بالغليان لمدة ثلاثة دقائق، وبعدها يرفع من على النار ويترك جانبًا.

في إناء الخلط يوضع السميد واللبن ونصف كوب من السكر والزيت وجوز الهند والبيكنج بودر، ويترك الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

تفرد نصف كمية خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة، وفوقها طبقة من القشطة، ثم الطبقة الثانية من البسبوسة.

تقطع صينية البسبوسة إلى مربعات، ويوضع اللوز فوق كل قطعة.

توضع الصينية في الفرن الساخن مسبقًا لمدة عشرين دقيقة حتى يُحمص الوجه ويذهب ذهبيًا.

تخرج الصينية من الفرن ويضاف إليها القطر وتقدم باردة.

يمكن تقديمها مع الفاكهة أو الآيس كريم أو بولات من القشطة المزينة بالمكسرات لإعطاءها مذاق أروع.

مكونات البسبوسة بالقشطةخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة